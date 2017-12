Mireya se marcha por la puerta grande tras una actuación espectacular Mireya, en un momento de su actuación. / TVE La malagueña, sexta expulsada de la Academia de Operación Triunfo ELENA PÉREZ Martes, 12 diciembre 2017, 08:56

Con un 53% de los votos Mireya Bravo finalizó anoche su recorrido en Operación Triunfo, tras la mejor actuación en el programa.

La malagueña interpretó ‘Ni un paso atras’, de Malú. Una actuación en la que demostró todo lo que había aprendido en la Academia. Una vez más, Mireya arriesgó con un tema que no había cantando antes y acertó, aunque ese atino no se tradujo en su salvación. Su segunda nominación ha sido definitiva contra un Cepeda que ha sido salvado por el público en tres ocasiones. Dos de ellas consecutivas.

Elegante y natural se despedía con unas emotivas palabras: «Yo ya tengo mi regalo de Navidad y de mi vida entera. De 10.000 personas yo he tenido la suerte de estar aquí con mis 18 compañeros. Yo he aprovechado esto y he aprendido mucho», confesaba tras conocer su expulsión.

En esta ocasión, después de ser nominada por «falta de matices» en su interpretación de 'Comiéndote a besos', no consiguió el apoyo mayoritario del público.

La Academia de Operación Triunfo se despide de la voz más flamenca y coplera de la edición. Una malagueña con mucho arte.