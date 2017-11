Mireya brilla más que nunca y se salva de la expulsión en la quinta gala de Operación Triunfo “Quiero dedicar esto a mis padres porque llevan toda la vida luchando conmigo para que yo cumpla mis sueños. Estoy aquí gracias a ellos”, afirma la malagueña ELENA PÉREZ Martes, 28 noviembre 2017, 09:40

La Gala 5 de Operación de Triunfo se inauguró, una semana más con la canción que interpretan los ‘triunfitos’ de forma grupal. En esta ocasión el tema elegido fue ‘La revolución sexual’ del grupo La Casa Azul.

Esta semana ha supuesto un reto personal para la malagueña Mireya, que aparte de estar nominada escogió una canción para defender su permanencia que confesó no haber cantado nunca. La canción elegida por la joven de Alhaurín ‘Cuando nadie me ve’, de Alejandro Sanz suponía un desafío: “No la he cantado nunca, tampoco me sé la letra, pero hay veces que hay que ponerse retos”, dijo.

Mireya es puro sentimiento con “Cuando nadie me ve”. ¿Os estáis emocionando tanto como nosotros? #OTGala5pic.twitter.com/7GxTv008VB — OT 2017 (@OT_Oficial) 27 de noviembre de 2017

"Radiante y poderosa", así han valorado la actuación de Mireya Bravo en esta gala que dejó con la boca abierta y el corazón en un puño a todo el plató de Operación Triunfo. La malagueña cantó el tema de Alejandro Sanz con una madurez interpretativa asombrosa.

En la valoración final el jurado corroboró la decisión del público: “Has escogido una canción de Alejandro Sanz, la has hecho tuya absolutamente con esos giros flamencos y eso es tan importante como saber cantar bien. Traer la canción a tu terreno y lanzarla para que el planeta entero se ilumine como has hecho hoy. Así que, por favor cruza la pasarela”.