Miguel Ángel Silvestre, en la premier de 'Narcos' 01:15 Miguel Ángel Silvestre posa en la premier de la serie en Nueva York. / AFP El actor se mete en la piel de Franklin Jurado, uno de los miembros del conocido grupo de narcotraficantes del Cartel de Cali, en la tercera temporada de la serie de Netflix EFE Martes, 22 agosto 2017, 17:36

Miguel Ángel Silvestre asistió este lunes a la premier de la tercera temporada de 'Narcos' celebrada en Nueva York. La nueva entrega de la serie de Netflix se estrena el próximo 1 de septiembre y el actor interpreta a Franklin Jurado, uno de los miembros del conocido grupo de narcotraficantes del Cartel de Cali, encargado del blanqueo de dinero procedente de las drogas.

Para este papel Miguel Ángel Silvestre puso a prueba sus habilidades lingüísticas. No sólo tuvo que amoldar su español al acento de Colombia, sino que además tuvo que oscilar entre el inglés y el español en varias de las escenas.

"Le meto muchas horas al inglés. Lo aprendí en los últimos cuatro años y ha sido a base de muchas horas, mucha lectura y todos los días clase con un profesor, pero aun así no es lo mismo", dijo sobre las complicaciones lingüísticas.

"No es lo mismo una palabra que has aprendido cuando eres un bebé, y los recuerdos que te puede traer, que otra que has aprendido con 20 años o con 25", agregó.

Silvestre aparece en varios de los 10 episodios de la nueva temporada de 'Narcos', una de las producciones de Netflix más populares y que cuenta la historia del narcotráfico en Colombia en la década de los ochenta y noventa, cuando el comercio de la cocaína dominaba el país.

A diferencia de otros actores de la serie, él no tuvo contacto directo con la persona a la que interpretaba, que quiso permanecer en el anonimato y del que, por lo tanto, no se usa su nombre verdadero.

"Es un personaje real pero ha pedido ser totalmente anónimo. De hecho, no he podido verle, hablar con él ni escucharle, no tenía ningún tipo de material", explicó el actor, quien se tuvo que guiar en su trabajo por los consejos del equipo de dirección.

Pese a las dificultades que se encontró durante el proyecto, en el que ha participado durante cerca de cuatro meses y que le ha llevado a realizar numerosos viajes a Colombia, Silvestre dijo haberse sentido "muy afortunado" de haber formado parte de "Narcos", una serie de la que confesó ser "muy fan".

Después de su paso por "Narcos", Silvestre seguirá grabando los últimos episodios de 'Sense8', cuya cancelación se anunció el pasado junio, además de participar en el rodaje de "Ibiza", un largometraje cómico que también cuenta con las actrices Gillian Jacobs, Vanessa Bayer y Phoebe Robinson.

El actor quiso restar importancia a su participación en un éxito como "Narcos", que describió como una "colaboración muy modesta", y descartó la idea de que el papel de Franklin Jurado vaya a catapultarle a la fama mundial.

"Hoy en día gracias a internet ya es todo muy internacional. Saber inglés ayuda y, sin duda, hay muchos directores de otras hablas con los que me gustaría trabajar", explicó.

"Yo estoy abierto al trabajo que me llega a través de mi representante, hago las pruebas y si suena la flauta (...) estoy dispuesto a vivirlo", zanjó.

Tras alcanzar el éxito con la interpretación de otro capo de la droga en "Sin tetas no hay paraíso" en 2008, Silvestre asegura haber cumplido ya varios de sus sueños, como trabajar en "Sense8" con las hermanas Lana y Lilly Wachowski, creadoras del taquillazo "The Matrix", o actuar a las órdenes de Pedro Almodóvar en "Los amantes pasajeros".

Otros muchos le quedan por cumplir, afirma, como participar en algún largometraje con Meryl Streep.

"Si me dieran a elegir ahora mismo con quién cenar esta noche sería con Meryl Streep, y para hacer una película también. Pero ni siquiera he hecho un cásting", asegura.

"Ahora, si yo ya le echo horas a esto, el día que me llegue esa posibilidad le voy a poner un extra de horas para preparar esas pruebas", dice entre risas.

Lo negativo de su profesión, apunta Silvestre, es la cantidad de horas que pasa viajando y lejos de los suyos, ya que actualmente reside entre España y EEUU.

"Yo echo mucho de menos a mi familia cuando estoy viviendo fuera, sobre todo a mis sobrinos... Pero tiendo a ser feliz", concluye.