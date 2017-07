«Matías y yo no nos lo creíamos» Olga Viza y Matías Prats comentaron la ceremonia inaugural de los Juegos de Barcelona hace 25 años en TVE.«Si hubiera salido mal nos habríamos tenido que exiliar» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 29 julio 2017, 00:02

Hace 25 años, Olga Viza (Barcelona, 1958) y Matías Prats escucharon por sus pinganillos una orden que les puso los vellos de punta: «Estáis en directo». No era, ni mucho menos, su primera vez, pero en esta ocasión se tenían que enfrentar a un reto histórico, comentar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ambos se miraron, sonrieron y saludaron a los 5.975.000 espectadores (el 62,4% de 'share') que estaban en ese momento delante del televisor en España. «No fuimos a por medalla, pero teníamos sensación de mucha responsabilidad», recuerda la periodista.

- ¿Qué siente al ver otra vez esas imágenes de Barcelona'92?

- A Matías Prats y a mí nos gustaría poder revivir todo aquello con nitidez, pero lo que nos queda tatuado son los recuerdos poderosos, flashes que nos han marcado y comentarios que salieron sin ningún tipo de filtro. Hay tres momentos en concreto, el 'Hola' después de las fanfarrias del inicio y que nos sorprendió a todos. Otra cosa que no envejece y no se ha vuelto a hacer igual es la coreografía del Mediterráneo diseñada por la Fura dels Baus; mira que he tenido que contar cosas difíciles, pero como eso, pocas. La entrada del equipo español al estadio, algo que no imaginas, con el público puesto en pie...

- ¿Tenían la sensación de vivir algo histórico?

- Hubo momentos en que los dos nos mirábamos y no nos lo creíamos, como cuando el arquero encendió el pebetero. Llevábamos la ceremonia muy metabolizada, como los compañeros del resto de medios del mundo.

- ¿Cómo lo prepararon?

- El desfile duraba una hora y cuarenta minutos y nos lo curramos mucho, con detalles de todos los países y abanderados. Matías y yo teníamos claro que había que hablar lo justo, el espectáculo solo necesitaba apoyos puntuales. También había que ser ecuánimes, pese a que fuera en nuestro país, aunque los errores de la organización fueron invisibles.

- Esa fue su medalla de oro...

- No fuimos a por medalla, te lo puedo asegurar, aunque teníamos la sensación de mucha responsabilidad. Si sale correcto no pasa nada, es tu deber. Pero si lo hubiéramos hecho mal, ahora me estarías llamando al Amazonas. Matías y yo nos hubiéramos tenido que exiliar, lo teníamos claro.

- Para TVE fue un gran reto técnico.

- La cadena hizo una gran inversión, fuimos digitales por primera vez. Recuerdo visitar aquellas unidades móviles y asombrarme, éramos como la NBC.

- Fue usted una pionera del periodismo deportivo.

- La primera, que además le echó un par de narices, fue Mari Carmen Izquierdo, que hacía fútbol. También estaba Teresa Aranda, Elena Sánchez, María Escario, Mercedes Milá, a la que entré a sustituir y era muy cañera, le quitó la gorra a Niki Lauda para que se le vieran las quemaduras. Ellas abrieron la puerta de la cueva.

«Hay una involución»

- ¿La igualdad en el periodismo deportivo ya es un hecho?

- No existe la igualdad. Cuando entré con 20 años en la redacción de TVE me encontré con gente absolutamente innovadora, arriesgaban, hacían cosas diferentes. En ningún momento me sentí distinta, ni mis compañeras. Ahora ha habido una involución exagerada, los criterios son distintos a los de los tíos, que son los que siguen decidiendo. A veces las tías somos peores porque nos prestamos a ese juego. A ver qué pasa el día que una mujer narre un partido de fútbol.

- ¿Cómo se cruzó el deporte en su vida?

- Por simple casualidad. Yo soy hija de jugador de baloncesto y había una vacante en la redacción de TVE de Barcelona, la de Milá, precisamente. Es lo mejor que he hecho en mi vida, entrar en aquella televisión. De las primeras cosas que me encargué fue de seguir el Mundial de Fórmula 1.

- Muchos de sus compañeros no entienden cómo no está usted en primera línea.

- Eso lo dicen María Rey y Susanna Griso, que son amigas mías, y se lo agradezco de forma infinita, pero todo tiene su momento.