Una malagueña se enzarza con Risto Mejide en 'Factor X': «Ojalá te equivoques como lo hiciste con Pablo López» TELECINCO Ocurrió el pasado jueves en el programa de 'cazatalentos' de Mediaset cuando el célebre juez le bloqueó en Instagram en mitad de la valoración BORJA GUTIÉRREZ Málaga Sábado, 5 mayo 2018, 01:03

Se llaman Tatiana Cruz (26 años) y Catriel Almendra (23 años), y su sueño es dedicarse al arte de la voz y la interpretación. Por eso, estos malagueños residen en Madrid pateándose todos los 'castings' en busca de oportunidades. Cada uno busca impulsar su carrera pero a veces se juntan para versionar canciones populares en sus canales de Youtube. De ahí, una amiga del mundo de la televisión animó a Tatiana y Catriel a presentarse a 'Factor X' juntos. Catriel ya se había apuntado, tiene experiencia en otros 'talent shows', por ejemplo, 'Tú si que vales'.

«Entonces propuse hacer la canción de 'City of stars' de 'La La Land' para llevar una actuación diferente, lograr destacar y contar nuestra historia como pareja en la capital«, comentan Cruz y Almendra a este periódico. De esta manera combinaron la rama artística de cada uno: él, la voz y ella, la interpretación. Pasaron las dos primeras audiciones, no vistas en televisión, que dio paso a la tercera ya con Risto Mejide, Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos como jueces.

Al principio: «Fuimos a pasarlo bien y nos trajimos a toda la familia. Era todo muy 'happy' hasta que entramos. Me di cuenta desde el minuto uno que no lo íbamos a pasar bien», relatan. «Nada más entrar, el primer comentario fue: ¿de qué boda os habéis escapado? Y yo, pues activé el escudo; a partir de ahí sucedieron una serie de catastróficas desdichas», describe al detalle Tati Cruz.

Catriel y Tatiana y su #LaLaLand se llevan los 4 noes del jurado, el bloqueo de @RistoMejide de Instagram y una polémica con el juez: "Espero que te equivoques conmigo en #FactorX4 como te equivocaste con Pablo López" pic.twitter.com/8mMFqbd730 — Factor X 🇪🇸 Fans (@FactorXEspana) 2 de mayo de 2018

Se vieron en casa, el programa estaba grabado desde hace unos meses: «Teníamos mucho miedo de lo que podían poner en el programa. Esa noche temblamos. No sabíamos como lo iban a enseñar». Todos los participantes firman un contrato de sus derechos y da total libertad a la productora a la hora de utilizar el material.

Al acabar la actuación, Risto abandonó su silla: «Me ha subido el azúcar». A lo que la malagueña respondió: «Si tú eres un romántico, que te sigo en Instagram». Mejide respondió pidiéndole su nombre para localizarla. Ahí sucedió lo inesperado, la bloqueó. Y sí, a día de hoy sigue estando bloqueada. Fue uno de los gestos más comentados de la noche. A Tatiana aún le indigna: «Hacemos campañas y condenamos el 'bullying' pero en cambio se promocionan las faltas de respeto y la humillación».

También refiriéndose al gesto de meterse los dedos en la boca para vomitar de Fernando Montesinos. Ante esto, la malagueña no se arrugó y lanzó un dardo directo a Risto Mejide: «Yo solo espero que se esté equivocando conmigo como se equivocó con Pablo López», recordando los tiempos de Operación Triunfo, donde participó el cantante malagueño. Su pareja, Catriel: «Yo estaba en shock, menos mal que reaccionó», comenta.

Desde ahí todo ha sido una locura: «Tengo más de 800 seguidores nuevos en Instagram y muchos mensaje privados de apoyo de gente que no conozco», contesta Cruz mientras piensa en alto: «Me ha venido muy bien, porque hay mucha gente que no me conocía y lo ha hecho gracias a esto», concluye. «No fue nuestra mejor actuación, lo sabemos; pero no me pareció justo su comportamiento», reconoce Catriel, dolido sobre todo por la familia que lo acompañaba.

Y por si fuera poco, ellos no solo fueron las víctimas de la escena. La familia fue grabada también: «Ver a mi hermana llorando tras la actuación, me duele», se indigna Catriel mientras atiende a las preguntas a la salida de un teatro de Madrid, donde acaba de terminar de actuar. Los dos están formados en su especialidad y por eso invitan a la gente a visitar sus otras obras colgadas en Internet para valorarles mejor.