LA MALA EDUCACIÓN

Pasó lo que se esperaba. Amaia ganó, el programa fue interminable y, como cerrando el círculo, volvieron los problemas del sonido (por suerte, impidieron cantar a David Bisbal, uno de los invitados especiales de la noche). La final de 'OT' fue un éxito de audiencia. 30,8% de cuota de pantalla y 3.925.000 espectadores (con minuto de oro a las 23.12 horas: 47,3% y 4.729.000 espectadores). También fue un coñazo supremo. TVE no puede acabar un programa a las dos de la madrugada. Es de muy mala educación. Y lo hace habitualmente. Ahí está 'MasterChef' sin ir más lejos. A ver a partir del próximo lunes lo de 'Maestros de la costura', que vería su padre (como OT) si no tuviera que escribir de ello.

No tengo ninguna intención de comparar, sería ridículo e injusto, pero el lunes La 2 volvió a emitir en 'Imprescindibles' el documental 'Brava Victoria' (2011), dedicado, claro, a la grandísima Victoria de los Ángeles. Una maravilla que está a disposición de cualquiera en RTVE a la carta. Lo veía mientras pensaba que me esperaban todas esas horas de jovencitos cantando temazos de M-Clan. La espera también se amenizó con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en 'El hormiguero'. Reyes había dicho en 'Vanity Fair' que no sabía cuándo, pero que estaba seguro de que en algún momento podría utilizar ese material (las críticas a la gala de los Goya) para hacer comedia. Ya lo hicieron con Pablo Motos. Y seguirán haciéndolo. Antes de empezar la gala, les preguntaron si no temían «la maldición de los Goya». Joaquín Reyes contestó: «Pero si a Dani Rovira le va estupendamente». Tiene razón. Y lo que también tiene él es más talento.

A la vez que el interminable 'OT', se emitió la segunda entrega de 'La resistencia'. Una sección de Jorge Ponce: '¿Quién prefieres que se muera?'. El primer día la elección estaba entre Joaquín Sabina o Alberto Contador (el público optó por este y colocaron una corona a su foto). De Alberto Contador dijo Ponce que «nació con cara de antes». Cierto, pero tiene la misma cara que uno de los Javis. Que Javier Ambrossi. Pero este está tuneado de moderno.