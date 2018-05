Magdalena Álvarez, protagonista hoy en 'La Alameda' El director de SUR, Manuel Castillo, dirige y presenta 'La Alameda' en 101TV. El programa se emite en directo a las 21.30 horas en 101 Televisión y SUR.es SUR Jueves, 3 mayo 2018, 00:24

La ex ministra de Fomento, ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía y ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, será hoy la invitada protagonista del programa de debate 'La Alameda', que se produce conjuntamente por SUR y 101 Televisión. , que terminó la semana pasada su declaración en el caso de los Ere de Andalucía, será entrevistada por el director de SUR, Manuel Castillo, y los periodistas Ana Barreales, redactora jefa de SUR; Lalia González Santiago, ex delegada de Vocento en Andalucía; Fernando del Valle, delegado de 'ABC' en Málaga, y Salvador Ruiz, delegado de la agencia EFE en Málaga. La tertulia final del programa contará, además, con el senador del PP Joaquín Ramírez, y el ex concejal del PSOE en Málaga Francisco Flores. El programa se emite en directo a las 21.30 horas en 101 Televisión y SUR.es