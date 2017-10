'LQSA' rompe los récords de 2017

Lleva diez temporadas y, sin embargo, no pierde el tirón de su público. Telecinco decidió el miércoles pasado apostar por 'La que se avecina' ('LQSA'), la veterana comedia dirigida por los hermanos Laura y Alberto Caballero, y no le fue mal porque se convirtió en la emisión no deportiva más vista en lo que llevamos de año con 3.823.000 espectadores y el 24,6% de 'share'. Además, en su franja horaria, superó en 9,7 puntos a 'Tiempos de guerra', la nueva serie de Antena 3, que marcó su mínimo y que en sus dos anteriores emisiones había obtenido una notable audiencia.