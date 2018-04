Pablo Iglesias: «Llegaba tarde al cole por ver 'Los ricos también lloran'» Pablo Iglesias confiesa que le encantaba 'Cristal'. / EFE Al secretario general de Podemos le gustan las mujeres como Stella Gibson. «Irene es así», asegura. Fantaseó con ser policía por culpa de 'The Wire'. 'Breaking bad' le hizo derramar más lágrimas que una Magdalena MIKEL LABASTIDA Domingo, 8 abril 2018, 16:33

Ha sido presentador de televisión, ejerció de politólogo y ha alcanzado relevancia como secretario general de Podemos. Descubrimos su gusto por las series cuando regaló a Felipe VI 'Juego de Tronos'. Por eso, tarde o temprano, tenía que pasar por esta sala de interrogatorios. Y lo hace unos días después de conocerse su futura paternidad, que seguramente le propiciará unas cuantas noches en vela (para ver series o no).

- Se le acusa de serieadicto. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

-Culpable, con agravantes de premeditación, nocturnidad y alevosía.

- Hablando de perder horas de sueño, ¿suele controlarse con lo de un capítulo más y a dormir?

-Lo intento pero a veces le robo horas al sueño. Hay series que lo merecen.

- ¿Cómo recuerda su primera vez seriéfila?

-Con 'The Wire' allá por 2010. Hasta entonces consideraba las series un arte menor respecto al cine. Disfrutar de aquella obra maestra, que está al nivel de la mejor literatura, fue la mejor manera de perder la virginidad seriéfila.

- ¿Alguna vez una serie le despertó una vocación por una profesión que no es la que ejerce?

-Lester Freamon me hizo fantasear con ser policía (y hasta Jimmy McNulty algunas veces), Omar Little con ser Robin Hood, Nate Fisher con ser dueño de una funeraria en la que habitara el realismo mágico, John Thackery con ser un cirujano con el alma estimulada... Pero todas son profesiones de riesgo; no creo que pudiera ejercerlas de manera competente.

- Confiese algún título que siguiese de adolescente aunque ahora le cueste entenderlo.

-'Los ricos también lloran'. La veía con mi tía Ángeles y llegaba tarde al colegio por culpa de los Salvatierra. También me encantaba 'Cristal'.

- ¿Cómo se enteró de que Chanquete había muerto?

-Se me rompió el alma. Cada vez que escucho el 'No nos moverán' pienso en Chanquete. Cuando me enteré, debía yo de tener la edad del Piraña y de Tito y hacía cosas parecidas.

- Piense en una serie de dibujos animados en la que le hubiese gustado vivir.

-En 'Dragones y mazmorras'. Recibir poderes del Amo del Calabozo mola mucho más que tener que ganarlos en las urnas.

- ¿'Los Soprano' o 'The Wire'?, o lo que es lo mismo, ¿a quién quiere más a mamá o a papá?

- 'Los Soprano' es una gran serie pero 'The Wire', a mi modesto entender, es a las series lo que 'El Quijote' a la literatura.

- En capítulos anteriores les pregunté en este interrogatorio a Íñigo Errejón y a Andrea Levy qué serie le regalarían a usted. El primero eligió 'Big Little Lies', la segunda 'Black Mirror'. Reenvíeles a cada uno otra serie.

-Había visto las dos antes de que me las recomendaran; son magníficas. A Íñigo le recomendaría 'La Caza' (cuando la vea entenderá por qué) y a Andrea, que tiene muy buen gusto, 'Oz', muy útil para reflexionar sobre las cárceles y el populismo punitivo.

El Ala Oeste de Podemos

- ¿A qué personaje se parece?

-Dice una letra de 'Los Chicos del maíz': «Un referente es Walter White: No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante». Como decía el pobre chico del cocodrilo «Yo no digo nada».

- ¿Con qué personaje emprendería un viaje largo?

-Con Stella Gibson de 'The Fall' me iría a cualquier lugar. Me encantan las mujeres así. Irene es así.

- ¿Cuál ha sido el último atracón que se ha dado?

-Estoy devorando ahora 'Oz'; muy buena. Y acabo de tragar 'Damnation', que es espectacular.

- ¿Cuál ha sido la muerte seriéfila que más le decepcionó?

-La de Freddie Thorne en 'The Peaky Blinders'. ¿Por qué tenía que morir el rojo? Es como cuando morían los negros en las pelis de Tarzán; me cabrea.

- ¿A qué serie se parece Podemos?

-Tenemos mucho de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'.

- ¿Con qué personaje llegaría a un pacto de gobierno?

-Je je je... Con Olenna Tyrell. Sensatez, astucia, experiencia. Me encanta esa mujer.

- ¿Qué serie le hizo llorar?

-'Breaking Bad', cada vez que le ocurría una desgracia a Jesse Pinkman se me caía el mundo a los pies. Cuando muere su novia, lloré como una Magdalena.

- ¿Cuántas frases o coletillas de 'Los Serrano' ha utilizado alguna vez? No se corte.

-Aquella de «Tienes una mirada sucia» la he usado alguna vez, sí.

- ¿Qué placer culpable reciente puede confesar?

-Imaginarme a rivales políticos haciendo de Michael Callow en el primer capítulo de 'Black Mirror'. Lo digo en broma.

- El capítulo del cerdo, aclaro yo. Venga, otra más: ¿a quién ayudaría a ocupar el trono de hierro?

-A Tyrion Lannister; une todas las virtudes políticas que Maquiavelo recomienda en 'El Príncipe', y además es un sentimental, esa mezcla me pierde.

- ¿Qué final le decepcionó más?

-El de 'Deadwood', porque aún no hay final a esa maravilla de serie.