¿La Liga en Facebook? Sergio Ramos intenta cortar el avance de Saúl en el derbi madrileño del pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano. / Reuters La red social estadounidense y Amazon quieren pujar por los derechos de retransmisión del fútbol a partir de la temporada 2019/20. La LFP espera recaudar 2.300 millones de euros con la subasta del nuevo contrato

¿Imagina ver un Barça-Madrid a través de Facebook? Nunca antes había estado tan cerca de ser posible. La red social estadounidense y también la compañía de venta online Amazon se sumarán a la puja por los derechos televisivos de La Liga española de fútbol a partir de la temporada 2019/2020. Un interés que fue confirmado ayer por el propio presidente de la LFP, Javier Tebas, que espera recaudar 2.300 millones de euros con la subasta del nuevo contrato que se celebrará a principios del año que viene y en la que también estarán presentes Movistar+, Vodafone, Orange, Atresmedia, Mediaset y Mediapro, actual poseedora de los derechos de la competición a través de BeiNSports.

En el caso de que alguno de los dos ganara, sería la primera vez en la historia de la televisión en España que los partidos de fútbol no se retransmitieran por la televisión tradicional o de pago. Un hecho que tiene precedentes en otros países. Amazon, la compañía dirigida por Jeff Bezos -de padre español y señalado como la persona más rica del mundo en el último informe de la revista 'Forbes'-, arrebató a Sky el pasado mes de agosto las emisiones de los torneos de tenis de la ATP tras desembolsar 11,2 millones de euros. De ese modo, emitirá en Reino Unido todas las competiciones de la próxima campaña excepto los cuatro torneos más grandes: Roland Garros, Wimbledon, el Abierto de Australia y el Open de Estados Unidos.

La compañía posee también los derechos de emisión de un partido de la Liga estadounidense de Fútbol Americano (NFL) cada jueves, un servicio por el que tuvo que abonar 50 millones de dólares. Además, en Alemania puede transmitir todos los contenidos deportivos de Eurosport, lo que le permite ofrecer el mundial de Moto GP o algunos partidos de la Bundesliga en exclusiva. El coste de su servicio Premium en España, que incluye gastos de envío gratuitos para todas sus compras, se eleva, a día de hoy, a 19,95 euros al año.

En el caso de Facebook, que nació en 2004 como un sitio web para interactuar con otras personas, sus directivos van a dar el salto a la televisión a través de una aplicación para 'smart tv'. Aunque todavía no han anunciado si producirán series como Amazon o se limitarán a adquirir derechos, contar con la Liga en su catálogo sería la mejor publicidad para su lanzamiento. Eso sí, lo más seguro es que haya que pagar por ver los partidos.

Facturas más caras

Para los operadores tradicionales como Vodafone, la inclusión de estos 'nuevos ricos' en el mercado televisivo español podría acabar repercutiendo en la factura que pagan sus clientes. Antonio Coimbra, consejero delegado de la división española de la empresa de telefonía, señaló la semana pasada que, «para rentabilizar la inversión, el precio que tendrían que pagar los clientes por el fútbol tendría que ser tres veces más que el actual. Nadie estaría dispuesto a hacerlo».

En el mismo sentido se pronunció el propio Tebas. «El señor Jaume Roures (presidente de Mediapro) va a tener que apostar más si quiere los derechos del fútbol. Ese es el objetivo que planteo. Habrá operadores de televisión que me digan que estoy como una cabra, también me lo dijeron hace cuatro años y no me equivoqué», señaló el dirigente. Los tiempos están cambiando a pasos agigantados y en el mercado televisivo mandará el mejor postor.