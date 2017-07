Leonard Cohen triunfa en 'OT' Un momento del 'casting' de 'OT' celebrado ayer en el recinto de la Universidad Politécnica de Madrid. :: tve TVE cerró ayer los 'casting' del nuevo 'Operación Triunfo' con 9.833 participantes.Noemí Galera, nueva directora de la Academia, y su equipo han seleccionado a 380. «Vienen muy bien preparados» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 19 julio 2017, 09:02

Muchos de ellos ni siquiera habían entrado en el cole cuando la primera edición de 'Operación Triunfo' arrasó en TVE, hace 16 años. Sin embargo, el repertorio con el que se han presentado 9.833 personas a los 'casting' del histórico 'talent show', cuya primera fase finalizó ayer en Madrid, sigue siendo prácticamente el mismo que entonces. Con dos canciones estrella: 'Hallelujah', de Leonard Cohen, y 'Fallin', de Alicia Keys. «Sorprende que, con el tiempo que tienen, sigan siendo las que más nos cantan», confesaba ayer a este periódico Noemí Galera, responsable del proceso de selección en cada una de las ediciones del formato, y que arquea la ceja cada vez que un candidato se arranca por uno de esos dos temas, «aunque no por ello se lleva mi 'no'».

Galera, a la que han acompañado en esta tarea Pablo Wessling e Ismael Agudo (los tres escucharon cantar ayer a más de 2.300 personas), volverá a la Academia este otoño, cuando el programa regrese a la cadena pública. Pero esta vez lo hará como nueva directora, sustituyendo en el puesto a Àngel Llàcer. «Para mí ha sido un subidón de la leche», comentaba antes de meterse en faena. Eran todavía las diez de la mañana, pero las colas daban la vuelta a varias manzanas del recinto universitario de la Politécnica madrileña. Algunos estudiantes que salían del metro miraban extrañados a los jóvenes (y no tanto) que esperaban en la fila nerviosos, cantando en grupos, afinando la voz o recibiendo el apoyo de amigos y familiares.

Las mismas escenas que días antes ya se habían repetido en Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia, Bilbao, Las Palmas, Santiago de Compostela y Palma de Mallorca. Solo 380 estarán en la siguiente fase, de cuya criba saldrán los 16 'triunfitos' de 2017. «Queremos gente que cante bien y tenga carisma; estamos viendo a personas muy jóvenes con muchísimo talento, muy bien preparadas y que vienen con las cosas muy claras -explica Galera, considerada la más dura del jurado-. Algunos se salen de mi cola porque no quieren hacer el 'casting' conmigo, parece que les doy miedo. Pero los tres tenemos claro el criterio; si yo no paso a alguien, seguro que ellos tampoco».

La directora apuesta por que la nueva edición de 'OT' tenga un jurado «relacionado con la industria musical. Preferiría que no hubiera estrellitas», responde cuando le preguntamos si le gustaría que repitiera Risto Mejide. De repente, se escuchan gritos a lo largo de toda la fila. Acaba de aparecer Gisela, de la primera 'OT'. «Yo pasé por esto mismo hace 16 años y se me ponen los vellos de punta cuando oigo a la gente gritar. Me hace recordar todos los nervios que pasé entonces».

«cantan tanto flamenquito en Bilbao como en Sevilla, los tópicos son falsos», asegura Noemí Galera.

más repetidas han sido 'Hallelujah', de Leonard Cohen, y 'Fallin', de Alicia Keys. «Sorprende que se repitan tanto», apunta la nueva directora de la Academia de OT 2017.

acudieron al 'casting' de Madrid, y pasaron a la segunda fase 73. Le siguen Barcelona (1.600 personas y 80 aptos), Sevilla (también 1.600 personas y 46 clasificados), Granada (1.400, de los que pasaron 47), Valencia (1.300, con 41 aprobados), Bilbao (515, válidos 23), Las Palmas (420, pasaron 32), Santiago de Compostela (345, con 20 a la siguiente fase) y Palma de Mallorca (288, y 18 aptos). Solo 16 lograrán entrar finalmente en la Academia.