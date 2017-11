Laura Rubio, la frutera malagueña, primera semifinalista de Pablo López en La Voz "Voy a dejarme la piel y el alma", declaró emocionada la artista de Nueva Málaga tras arrasar con su interpretación del 'With a little help my friends' de Los Beatles ALMUDENA NOGUÉS Málaga Sábado, 25 noviembre 2017, 11:55

La malagueña Laura Rubio se alzó anoche como la primera semifinalista del equipo de Pablo López en la primera gala en directo de la quinta edición de La Voz. La frutera de Nueva Málaga arrasó sobre el escenario con la fuerza y la pasión que la caracterizan dejando sin palabras tanto a su coach, su paisano, como al resto de miembros del jurado. "Laura siempre nos ha regalado actuaciones apoteósicas durante su paso por el programa y esta noche no iba a ser menos. Ha llegado al escenario de ‘La Voz’ para dejarnos con la boca abierta versionando ‘With a Little help from my friends’, de Los Beatles, junto a un coro. Su coach, Pablo López, ha alucinado con su fuerza e interpretación… ¡Y no es para menos! Laura es pura energía" destacan desde la propia web del 'talent' de Telecinco.

"No pensaba nunca en llegar a las batallas y estar en los directos es muy fuerte. Me gusta mi trabajo en la fruteria pero ya nada es como antes. La gente sale y dice 'esa es la fruteras' y yo eso lo oigo", admitió entre risas la malagueña, quien advirtió que va a por todas para lograr superar el último escalón que le queda para colarse en la final. "Este es mi sueño, esto es mi vida y no quiero hacer otra cosa que no sea música. Voy a dejarme la piel y el alma".

Rubio relató además cómo le ha cambiado la vida su paso por el concurso y agradeció las muestras de cariño recibidas por sus fans desde toda España: "Estoy que no me lo creo, tanta gente que me apoya y confía en mi sin conocerme. Un día estaba en la frutería en mis cosas de siempre y me llegó una caja de una niña de Barcelona que me sigue con muchos regalitos. De lo que más me llegó al alma fue un peluche que tenía desde los tres años, un panda, que quería que yo cuidase", explicó emocionada.

Anoche, Laura -de 25 años- arrasó en las votaciones. Su coach Pablo López le otorgó el máximo porcentaje -el 50%- y el público hizo el resto logrando que se alzara como la triunfadora de la primera gala en directo de su equipo con nada menos que el 95% de los votos. La próxima semana se enfrentarán a la misma criba los tres concursantes que quedan de cada equipo, de los que saldrá un ganador que será quien compita con Rubio por colarse en la final del 'talent' con Pablo López.