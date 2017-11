Laura, la frutera de Nueva Málaga, y la cantaora Genara, dos malagueñas en la semifinal de La Voz Las batallas ya han llegado a su fin y los coaches han cerrado filas con sus apuestas para los ansiados directos, entre las que destacan dos voces de la provincia. ¡Te las presentamos! ALMUDENA NOGUÉS Málaga Sábado, 18 noviembre 2017, 00:21

'La Voz' ya tiene a sus semifinalistas. Las batallas han llegado a su fin y los coaches ya han cerrado filas con sus apuestas para los ansiados directos, entre las que destacan dos malagueñas: Genara Cortés y Laura Rubio. La primera de ellas obtuvo el pasaporte directo para la penúltima fase del 'talent' de Telecinco hace una semana. Juanes, Malú, Pablo López y Manuel Carrasco tenían en su mano el privilegio de salvar cada uno a tres miembros de sus equipos para que pasaran a los directos sin necesidad de volver a subir al escenario. Y Malú no dudó: Genara Cortés fue una de sus elegidas. La popular artista malagueña ya fue una de las sorpresas del arranque de la quinta edición de 'La Voz', donde conquistó a los coaches con su peculiar versión del 'No me importa nada' de Luz Casal. En las batallas tampoco defraudó y se impuso a 'Jennifer' en un dueto muy igualado bajo los acordes del 'Bésame mucho'. La intérprete de 'Aprendiz' se rindió a su deje flamenco nada más oirla en las audiciones a ciegas, en las que llegó a arrodillarse ante ella y suplicarle que se fuera a su equipo cuando apenas había entonado la segunda frase.

Durante muchos años 'La Genara' fue la voz que acompañó al taconeo de Joaquín Cortés. Esta malagueña ha trabajado además junto a figuras como Diego el Cigala, participó en la 'Carmen' de la compañía de Antonio Gades y se puso a las órdenes de Carlos Saura en el espectáculo 'Flamenco hoy'. Sus primeros pasos en la música los dio gracias a una amiga, Rebeca, quien la oyó cantar. «Iba a clases de baile por hobby y un día me escuchó hacer una letrilla. Se quedó mirándome con cara de miedo. ¿Pero qué te pasa?, le pregunté. Y me contestó: que cantas mejor que bailas». Fue entonces cuando entendió que podría vivir de su voz, como desveló en una entrevista en SUR.

Tras conocer el veredicto de su 'coach', Cortés volvió a invocar a su "Dios bendito". De hecho, desde su debut en el programa dijo confiar en su fe para lograr su objetivo. "Me aferro a mis creencias y a la voluntad de mi Espíritu Santo; entrar sería un soplo de aire fresco y para mis padres como si les tocara la lotería. Me pongo en manos de Dios bendito para que sea su voluntad divina", recalcó en su primera actuación antes de salir al escenario. "Voy a gozar con todo lo que hay aquí formado de bellezas y grandezas", añadió al conocer que Malú le había otorgado el pase a la semifinal.

Allí, en la penúltima fase del concurso se medirá con otra malagueña: Laura Rubio, conocida como "la frutera de La Voz". La joven de Nueva Málaga, de 25 años, ha sido la elegida este viernes por su paisano Pablo Lopez para quedarse en el 'talent' y pelar por hacerse un hueco en la final. Su interpretación del 'Back To Black' de la desaparecida Amy Winehouse ha sido su talismán en esta ocasión.

Rubio se presentó a las audiciones a ciegas del 'talen show' de Telecinco con un tema complicado dispuesta a poner toda la carne en el asador y conquistar al jurado. Y, para su sorpresa, lo logró con creces. Su sentida versión de la canción 'You are so beautiful' -de Joe Cocker- conmovió a los cuatro coaches, que se dieron la vuelta en pleno para ficharla en sus equipos. Esta joven «alegre, loca y escandalosa», explicó que siempre vio esta oportunidad como algo muy lejano, «inalcanzable», pero en cuanto se puso ante el micrófono logró su objetivo.

Y solo le bastaron unos segundos. Manuel Carrasco, Malú y Juanes tardaron poco menos de diez segundos para ser exactos en darse la vuelta al oír su delicado timbre. Emocionada, Malú incluso rompió a llorar al final de aquella actuación. Los responsables de 'La Voz 5' tuvieron claro desde el principio que querían a la malagueña dentro. «Laura es una artista a la que hemos descubierto en una frutería, es decir, es alguien que te puedes encontrar vendiendo una sandía y ahí detrás hay mucho talento en una persona que no ha tenido una plataforma, que no ha tenido una proyección y que la está buscando», explicó hace meses Marisol Navarro, directora del 'talent', en la rueda de prensa de presentación de la nueva edición del programa. «Nos contó que no podía ver La Voz porque ella quería estar en el escenario y ha estado luchando durante mucho tiempo por pasar el cásting y llegar a las audiciones. Este año lo ha conseguido y nos tiene enamorados», añadió.