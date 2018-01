KARAOKE EN SAN GENARO

En el barrio de San Genaro han puesto un karaoke (el negocio lo ha abierto Clara). Estamos en 1987, ese año que empezó con Mayra Gómez Kemp cayéndose en el especial Nochevieja de TVE mientras actuaba con Bibiana Fernández (entonces Andersen), Concha Velasco, Raúl Sénder y Paco Valladares. Ya se sabe que el karaoke divide a la humanidad en dos grupos, aquellos que no quieren cantar y no deberían ser obligados a ello y aquellos que quieren cantar y no deberían estar autorizados. Vale, seguramente habrá un tercer y minoritario grupo. La vuelta de 'Cuéntame' con su temporada número 19 ha tenido buena audiencia (17,7% de cuota de pantalla, con 2.894.000 espectadores) y una escena que recordaba a otra de 'Las chicas Gilmore'. Si Lorelai cantaba 'I will always love you' (por su autora Dolly Parton, claro, no por Whitney), Elena Rivera (Karina) se arrancaba con un emotivo 'Como yo te amo'. Ella ama a Carlitos Alcántara, que la mira arrobado. Oye, y se parece a Rory Gilmore. No nos ha sorprendido que cantara tan bien porque ya la habíamos oído en 'Tu cara me suena' imitando (¿mejorando?) a Britney Spears.

La actriz a la que veremos en 'La verdad', el 'thriller' que Telecinco va a estrenar en febrero, y que empezó en 'Cuéntame' a los 13 años, tiene ahora más papel. Carlitos y Karina, casi pobres de pedir y con una niña cuyo padre no se sabe quién es, cuentan con más escenas que antes. Parece que a los personajes jóvenes se les va a dar más protagonismo en la serie esta temporada. A Ricardo Gómez, Pablo Rivero, Inés Visedo y no sé si a Paula Gallego (María, la pequeña). Pero, vamos a ver, ¿van a hacer de 'Cuéntame una serie como las demás? De esas con buenorros cabezas de cartel de pocos años y menos hervores.

El interés de 'Cuéntame' ha estado siempre en las tramas de la gente mayor. Del matrimonio Alcántara a Herminia, pasando por la abuela paterna (Terele Pávez). Por no hablar de Pepe Sancho, María José Cantudo, Alicia Sánchez, Alicia Hermida, Fiorella Faltoyano y otros. Menos mal que han fichado a Pedro Casablanc. Si quisiera ver gente joven en TVE vería 'OT'.