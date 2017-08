HBO y 'Juego de tronos', contra las cuerdas por 'hackers' y filtraciones Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau en 'Juego de tronos'. Unos piratas cibernéticos se hicieron con capítulos de algunas de sus series y grandes cantidades de información de la cadena EFE Los Ángeles Sábado, 5 agosto 2017, 23:18

Lo peor que puede pasar si se tiene un gran secreto es que sea destapado antes de tiempo y algo así le está sucediendo a la cadena HBO, que se encuentra contra las cuerdas por las filtraciones y los ataques de 'hackers' que están afectando especialmente a su superproducción 'Juego de tronos'.

Esta desafortunada semana para HBO comenzó el lunes con una intromisión de piratas cibernéticos, que se hicieron con capítulos de algunas de sus series y grandes cantidades de información de la cadena, y terminó el viernes con la filtración del próximo episodio de 'Juego de tronos' debido al error de una televisión india.

"HBO ha experimentado recientemente un incidente cibernético que resultó en la puesta en peligro de información patentada", señaló el lunes el canal al reconocer el ataque de los "hackers".

"Investigamos el incidente y estamos trabajando con las fuerzas del orden y compañías de ciberseguridad. La protección de datos es una gran prioridad en HBO y nos tomamos con seriedad nuestra responsabilidad de proteger la información que poseemos", añadió.

Pronto aparecieron en la red episodios inéditos de las series 'Ballers', 'Insecure' y 'Room 104' y, aunque en ese momento no se filtraron nuevas imágenes de 'Juego de tronos', una sinopsis del cuarto capítulo de su séptima temporada, que se emitirá mañana domingo, empezó a circular en internet.

Los presuntos responsables del ataque aseguraron haber obtenido 1,5 terabytes de datos de la compañía y amenazaron, además, con liberar más contenidos este domingo.

Para contrarrestar los golpes de los piratas, el presidente de HBO, Richard Plepler, aseguró el miércoles en un mensaje a sus empleados que los piratas no habían penetrado en el sistema de correo electrónico de la compañía.

Los ataques cibernéticos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los gigantes del entretenimiento en los últimos tiempos.

En 2014, Sony sufrió la grave intromisión de unos piratas que extrajeron numerosa información de la compañía, datos personales de sus empleados y películas como 'Corazones de acero', 'Siempre Alice' o 'Mr. Turner'.

Esta acción, supuestamente orquestada por Corea del Norte como respuesta a la comedia 'The Interview' sobre el líder norcoreano Kim Jong-un, provocó la dimisión de la copresidenta de Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal.

De la misma forma, la quinta temporada de la serie 'Orange Is The New Black' fue desvelada antes de hora este año tras un ataque a la plataforma digital Netflix.

El final de esta semana no fue menos agitado para HBO ya que, en una circunstancia completamente ajena a la ofensiva de los 'hackers', el cuarto capítulo de la séptima temporada de 'Juego de tronos', titulado 'The Spoils of War (El botín de guerra)', apareció en las redes dos días antes de su emisión.

En esta ocasión, la brecha de confidencialidad se debió al grupo de comunicación indio Star TV, con sede en Bombay, que reconoció ser el responsable del error.

El medio especializado Variety informó que no se trata de la primera vez que episodios de 'Juego de tronos' ven la luz con antelación: cuatro entregas de la quinta temporada se filtraron en 2015 y un capítulo de la sexta apareció en la red por un error de su servicio HBO Nordic.

Las revelaciones inesperadas o indeseadas en el caso de 'Juego de tronos' adquieren un especial dramatismo para la compañía y sus fans, ya que la producción de la serie está rodeada del máximo secretismo, especialmente después de que dejara atrás las novelas de George R.R. Martin en las que se inspira y relate historias que todavía no han podido leerse en los libros.

La serie más galardonada en la historia de los Emmy, con 38 premios, es el gran fenómeno actual de la pequeña pantalla y una enorme fuente de ingresos para HBO, que con el primer episodio de la séptima y penúltima temporada de "Juego de tronos", obtuvo en julio un nuevo récord de audiencia del canal con 10,1 millones de espectadores en EEUU.

De acuerdo con la clasificación que publica anualmente el sitio especializado TorrentFreak, 'Juego de tronos' fue en 2016, y por quinto año consecutivo, la producción televisiva más pirateada según las descargas efectuadas a través de BitTorrent.