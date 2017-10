Juan y Medio confiesa haber recibido amenazas tras cortar la falda a su compañera El presentador habla abiertamente por primera vez sobre el episodio que le ha costado la apertura de un expediente por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía y el ser tachado de machista SUR Martes, 3 octubre 2017, 13:44

Ya ha pasado casi un mes. Pero la polémica sigue trayendo cola. A principios de septiembre Juan y Medio protagonizó un desafortunado incidente en directo durante la emisión de su programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur. El presentador estaba de broma con su compañera Eva Ruiz. Pero el supuesto juego entre ambos no acabó bien. El hecho de que persiguiera a la colaboradora para cortarle el vestido, haciendo oídos sordos a la negativa de esta, no gustó en absoluto a la audiencia. Las consecuencias no se hicieron esperar. Duras críticas en redes sociales y pronunciamiento del Consejo Audiovisual Andaluz, que decidió abrir un expediente al presentador y a su programa, por el cual recibirán un curso sobre igualdad de género. «Fue un lamentable y desafortunado error que sobrepasó la idea inicial que era hacer una broma», admitió la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Y los efectos no han acabado ahí: "Desde entonces he recibido amenazas contra mi programa, mi empresa, mi familia, contra mí... de todo. Lo último que quería era hacer daño a mi compañera, que es lo que más quiero y respeto del mundo", ha confesado ahora el popular rostro televisivo durante una entrevista concedida a Interviú.

En dicha charla, el presentador reconoce que en los tiempos que corren el humor tiene que tener límites: "Uno se puede reír de todo, pero no con todo el mundo. El límite está en la posibilidad de molestar a otro. Debes convivir con la responsabilidad de saber que todo lo que hagas o digas será objeto de aprobación o de reprobación" ha reflexionado. Preguntado por lo que más le ha dolido de toda esta polémica en la que se ha visto inmerso, Juan y Medio no ha dudado: "Que asocien mi imagen al concepto de machista. En el programa hemos tratado con personas que habían sufrido un maltrato brutal, hasta la náusea. También me duele que el humor se vea salpicado por un error y esto enturbie una trayectoria de tantos años". "Recibí una educación machista, pero me he reciclado lo más que he podido", añade en Interviú.