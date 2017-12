Noelia Katiuska Medina podía haber cantado los escaños de Inés Arrimadas y la audiencia de 'La que se avecina' en la noche del jueves. Noelia Katiuska (venga, supera ese nombre) casi fue la protagonista de ayer en el sorteo de la Lotería de Navidad. No porque cantara el Gordo, sino porque cantaba cada miiiiiil euuuuuuuros con la misma vehemencia que la gran Luise Rainer empleó para anunciar el Oscar a 'Volver a empezaaaaar'. Lo malo es que no se llamaba Noelia Katiuska, como se dijo cuando empezó a destacar, sino Aya Ben Hamdouch, que mola menos (el nombre, no ella, que sí). El error tuvo su origen en que la niña tenía que haber salido en la séptima tabla, pero adelantaron su aparición. Me quedo más tranquila sabiendo que existe una Noelia Katiuska.

La que se avecina, que puede ser una frase para lo que viene en Cataluña, es, con comillas, la serie que Telecinco plantó frente a la matraca informativa. Si matraca es el independentismo, también lo es su reflejo en Ferreraslandia y similares. Por supuesto, el especial de 'Al rojo vivo' ganó a sus competidores. Tuvo un 13% de cuota de pantalla y 2.018.000 espectadores, frente al 7,1% de La 1, el 5,8% de Antena 3 y el 3,7% de Cuatro. Pero ahí estaba 'La que se avecina' (que también tiene una Katiuska) con su 17,5% de cuota de pantalla y 2.524.000 espectadores. A veces la gente tiene un criterio razonable a la hora de elegir.

Pero estoy tan idiotizada con lo catalán que lo veo hasta en Montepinar. Por ejemplo, en ese momento en que Antonio Recio declara presidente de la comunidad: «El presidente no está en posesión de sus facultades mentales y el vicepresidente está detenido e imputado, esto parece el PP [cámbiese por cualquier otra cosa]. Por el poder que me otorgan mis genes de Cid Campeador, tomo el mando de Mirador de Montepinar». O el momento en que Teodoro habla de «La inercia de la trola» cuando la Chusa sigue fingiendo estar embarazada. Si Elsa Artadi es la Andrea de 'Sensación de vivir', Puigdemont, su loco del pelo graso, es el Antonio Recio de Cataluña. Con sus genes de Cid Campeador, Rafael Casanova y Noelia Katiuska.