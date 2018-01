La sublime actuación que puso de rodillas al jurado de Operación Triunfo En la gala de anoche Amaia dejó impresionada a Mónica Naranjo, que se rindió ante «la reina»: «Apoteósica, sublime, exquisita… la rehostia», subrayó A.N. Miércoles, 3 enero 2018, 13:11

Amaia, la concursante navarra de OT, protagonizó anoche una de las actuaciones más brillantes de la nueva edición del talent de TVE. Tanto, que muchos ya le han colgado la etiqueta de ganadora. Aún queda mucho concurso, pero lo que es evidente es que no pasa desapercibida. Dos semanas después de recibir las críticas del jurado y de los profesores, que consideraban que iba “tan sobrada” que necesitaba un revulsivo, la joven dejó a todos sin palabras en la gala 9 con su impecable interpretación del 'Shake It Out', de Florence and The Machine. Rodeada de velas y vestida con un espectacular vestido de pailletes en crema y dorado la navarra bordó una actuación muy intimista en la que todo el foco de atención se puso en su voz. Sin florituras. Sola en el escenario.

El jurado, encabezado por Mónica Naranjo y Joe Pérez-Orive, se rindieron a su talento y no dudaron en ponerse en pie durante su actuación. A la hora de valorarla, Naranjo no escatimó elogios: “Has estado apoteósica, sublime, exquisita. La rehostia”, subrayó emocionada.

El entusiasmo del público fue extensivo en redes sociales. De hecho, antes incluso de que encarara el último acorde Amaia y la canción ya eran trending topic. Pese a todo, la joven no salió favorita en esta ocasión, pero lo que sí se llevó fue el reconocimiento de artistas de la talla de Soraya Arnelas, Blas Cantó o Rosa López. «Esta Amaia sí tendría que ganar e ir a Eurovisión», propusieron muchas voces en Twitter.

Roi y Cepeda compartieron protagonismo con Amaia. El primero se salvó de la expulsión gracias al 73% de los votos y el segundo tuvo que abandonar finalmente Operación Triunfo tras cinco nominaciones.