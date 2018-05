La huella de Mercero sigue muy viva en Nerja El director de 'Verano Azul', fallecido el pasado día 12 de mayo a los 82 años, era un asiduo al municipio axárquico, que lo nombró Hijo Adoptivo en 1982 y bautizó con su nombre el paseo de Burriana, donde colocó una escultura de Francisco Martín, en 2001 EUGENIO CABEZAS Sábado, 19 mayo 2018, 02:36

Nerja debe buena parte de su proyección turística a la serie de televisión 'Verano Azul', rodada en la localidad más oriental de la provincia entre 1979 y 1980. La elección del municipio no fue casual, ya que el equipo de RTVE recorrió centenares de pueblos del Mediterráneo, desde Cataluña hasta Cádiz. Sin embargo, cuando al director, Antonio Mercero, le mencionaron el municipio malagueño, no lo dudó. Reunía las condiciones ideales: más de 300 días de sol año, una luz especial, un pueblo turístico pero sin la masificación de otras zonas, y sobre todo, su gente. El realizador vasco, fallecido en Madrid el pasado sábado 12 de mayo, a los 82 años, tras luchar durante una década contra el alzhéimer, se enamoró por completo de Nerja, hasta el punto de que desde entonces ya nunca rompió su idilio.

Cuatro décadas después, la localidad de la Axarquía conserva aún varias de las huellas de esta vinculación tan especial que unió a Mercero con un rincón que para él siempre fue sinónimo de un lugar de «descanso, de desconexión, de vacaciones», en definitiva. Así lo recuerda Francisco Ortega Olalla 'Ayo', el empresario hostelero que se interpretó a sí mismo en uno de los capítulos. El chiringuito de Burriana, del que está al frente desde 1959, se convirtió en el cuartel general del rodaje, y a él regresó durante años Mercero para disfrutar de la compañía y la amistad que lo unía con el carismático empresario nerjeño. Ayo asistió al funeral en Madrid y destaca de Mercero su «cercanía». «Era una persona entrañable, lo que él hizo por la promoción turística de Nerja no lo ha hecho nadie», confiesa Ortega. Como homenaje, el pasado fin de semana los empresarios hosteleros de Burriana colocaron en la escultura de la silla de director de cine, situada en el paseo que lleva su nombre, una corona de flores.

Empresarios de Burriana colocaron una corona en la silla del director.

La obra artística fue inaugurada en marzo de 2001, coincidiendo con el 20.º aniversario del estreno de una serie que se ha emitido en más de medio centenar de países y traducido a una veintena de idiomas. Ayo sigue recibiendo a diario en su chiringuito visitas de turistas que acuden a hacerse fotos con él, preparando sus conocidas paellas. «Hasta de Indonesia han venido», afirma. La escultura que puede verse en el paseo es obra del artista torreño Francisco Martín, quien recuerda aquel acto con mucho cariño. «Le agradó mucho, porque decía que él no quería un busto, que le daban mal rollo», rememora el también autor de otras esculturas de Nerja como el rey Alfonso XII o el homenaje a los descubridores de la Cueva, ambas situadas en el Balcón de Europa.

Aquel año 2001 también se inauguró el parque Verano Azul, donde está la réplica de 'La Dorada' de Chanquete, y pueden verse las cerámicas con los nombres de los protagonistas de la serie, además de los títulos de los 19 capítulos. Para Miguel Joven, 'Tito', el único nerjeño que formó parte del reparto, hay tres personas muy importantes en su vida: su padre, Ayo y Antonio Mercero. «Estoy triste, al igual que mis compañeros de la serie, por su pérdida, pero al mismo tiempo sabemos lo duro que ha sido para la familia todos estos años de enfermedad», confiesa el intérprete, que trabaja como guía turístico en la Cueva de Nerja.

Antonio Mercero, con los actores de la serie 'Verano Azul'

Desde muy pronto el Ayuntamiento supo agradecer a Mercero todo lo que había dado a Nerja, y en 1982 ya lo nombró Hijo Adoptivo. Según explican los que lo conocieron y trataron, siempre se alojaba junto a su mujer e hijos en el Parador de Turismo. Su rutina era sencilla: pasear, compartir charlas con los amigos y bajar a la playa de Burriana a almorzar. «Desde que bautizaron con su nombre el paseo y pusieron la escultura, decía que era su paseo, y que iba a supervisar si estaba todo bien», recuerda Joven, quien define a Mercero como «un grandísimo director».

Nombramiento de Hijo Adoptivo en 1982.

«Sólo un tipo como él podía haber dirigido 'Verano Azul', éramos niños que no habíamos actuado jamás, pero él se ponía a nuestra altura, gesticulaba, nos lo puso muy fácil, tuvo la capacidad de ser un poco padre y abuelo a la vez», considera el nerjeño, quien en la faceta personal describe a Mercero como una persona «muy culta, un gran conversador, con él no te aburrías, era muy actor, muy payaso», describe. Por estas razones, desde que supo que estaba enfermo, Joven prefirió no ir a visitarlo a Madrid: «Preferí quedarme con su recuerdo, no quería borrarlo», dice.

Ánforas donadas por Mercero y Ferrandis, en el almacén

Mercero acudió a Nerja para participar en la misa en recuerdo de Antonio Ferrandis 'Chanquete', fallecido en su localidad natal, Paterna (Valencia), el 16 de octubre de 2000, y también al mes siguiente, el 22 de noviembre, al funeral de Sergio Arteta, el mago de la serie, un vasco que se afincó en el municipio tras participar en el rodaje. El año anterior había donado al Ayuntamiento, junto al actor valenciano, sendas ánforas de gran tamaño, que durante una década lucieron en el Balcón de Europa. Sin embargo, en 2010 fueron retiradas con motivo de unas obras en el entorno. La alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), ha anunciado que van a estudiar una nueva ubicación para volver a colocarlas, como homenaje al realizador fallecido. «Nunca debieron quitarse y menos dejarse tiradas en un almacén como nos las encontramos cuando llegamos en el verano de 2015, que nos lo dijeron unos empleados municipales. Estamos viendo cuál es la mejor ubicación», comenta.

Joven cree que Nerja «sigue sin ser del todo consciente de la enorme repercusión que la serie ha tenido y sigue teniendo para el municipio». «La gente viene por cosas como el barco 'La Dorada', el parque Verano Azul, devolver las ánforas a la calle y colocar una placa de homenaje es lo mínimo que se tendría que hacer por la memoria de Antonio Mercero», considera el guía turístico, quien cree que también sería «magnífico» fundir en bronce la escultura de Chanquete donada en 2016 al Ayuntamiento por Francisco Martín, una pieza en resina que está, de momento, en la oficina de turismo, en los bajos de la Casa Consistorial. «Habría que estudiar bien el sitio, pero junto al barco creo que sería lo ideal», opina.