Las historias de superación más sobrecogedoras de 'Mi vida con 300 kilos' El programa de DKISS muestra casos emocionantes y sin rastro de frivolidad, una receta que ha conseguido conmover a los espectadores ABC PLAY Domingo, 17 junio 2018, 01:43

'Mi vida con 300 kilos' es un programa estadounidense protagonizado por personas que no encajan en los patrones habituales de peso. Sin embargo, los problemas de estos obesos mórbidos no proceden de prejuicios estéticos, sino de cuestiones relacionadas con la salud: la pérdida de peso no tiene como objetivo mejorar el aspecto del protagonista, sino salvarle la vida. Por ello, en 'Mi vida con 300 kilos' se muestran historias de superación realmente emocionantes y sin rastro de frivolidad, una receta que ha conseguido conmover a los espectadores de DKISS que han respaldado el programa con unos datos de audiencia espectaculares.

Con cada nueva temporada llega una nueva descarga de historias protagonizadas por personas con obesidad mórbida (muchas de ellas viviendo en clausura, sin poder abandonar su propia casa) que han tomado la decisión de ponerse en manos del doctor Younan Nowzaradan para someterse a una operación de bypass gástrico. 'Mi vida con 300 kilos' muestra a los espectadores de DKISS el proceso para realizar la operación, los altibajos emocionales de los pacientes, su lucha para vencer su adicción a la comida y las consecuencias que tienen estos cambios en sus relaciones personales. ABC recopila las cuatro historias de superación más conmovedoras que han pasado por el programa.

Christina Phillips llegó al programa de DKISS en 2014 dando más de 300 kilos en la báscula. Con el bypass-gástrico al que se sometió en Mi vida con 300 kilos llegó a perder más de 80, pero no le parecieron suficientes. Dos años más tarde aseguró seguir muy angustiada, con complejo de obesa y principios de anorexia, pues pasaba días sin comer por miedo a engordar de nuevo. «Soy esclava de mi miedo a engordar, pero sé que debo superarlo para poder vivir tranquila».

El doctor Younan Nowzaradan

Amber Rachdi logró la proeza de adelgazar casi 200 kilos en los meses del programa y en los inmediatamente posteriores. Ahora, tras haber cambiado de vida gracias a DKISS, Amber utiliza su cuenta de Twitter para subir fotos de su nuevo estado y dar consejos sobre cómo perder peso.

El de Charity Pierce fue otro de los casos más sonados del programa. Los más de 350 kilos con los que llegó a 'Mi vida con 300 kilos' se quedaron en solo 90 tras pasar por el quirófano en dos ocasiones: una cirugía de bypass gástrico y otra para retirar la piel sobrante. En la actualidad, mantiene una página de Facebook en la que cuenta experiencia.

Laura Pérez bajó más de 150 kilos durante su estancia en el programa. No contenta con ello, en 2016 declaró que todavía se encontraba embarcada en tratar de bajar unos 35 más. Laura confesó que su transformación le trajo problemas conyugales, puesto que su marido se puso celoso cuando el aspecto de Laura mejoró.

En un país como Estados Unidos, donde la obesidad mórbida es un problema nacional de primer orden, no faltarán nunca casos para alimentar 'Mi vida con 300 kilos'. Cualquier persona que pase del umbral de los 300 kilos ya representa, de por sí, una gran tragedia. La nueva temporada no deja de sorprender a los telespectadores con sus historias.