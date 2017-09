La historia de superación de una frutera malagueña que emociona en 'La Voz' La malagueña, durante su intervención en La Voz. Laura, una joven de 25 años, logró conmover a todos los coaches, que se volvieron en pleno en las audiciones a ciegas dándole el pase a la siguiente fase en la quinta edición del talent show de Telecinco ALMUDENA NOGUÉS Málaga Viernes, 22 septiembre 2017, 23:32

«Pienso en mi familia, en mi gente, pero al pasar esa puerta, el momento es mío, y que sea lo que Dios quiera». Así irrumpió Laura en el escenario. Esta frutera malagueña de 25 años ha sido la encargada de abrir fuego en la quinta edición de 'La Voz'. La joven se presentó a las audiciones a ciegas del 'talen show' de Telecinco con un tema complicado dispuesta a poner toda la carne en el asador y conquistar al jurado. Y, para su sorpresa, lo logró con creces. Su sentida versión de la canción 'You are so beautiful' -de Joe Cocker- conmovió a los cuatro coaches, que se dieron la vuelta en pleno para ficharla en sus equipos. Esta joven «alegre, loca y escandalosa», explicó que siempre vio esta oportunidad como algo muy lejano, «inalcanzable», pero en cuanto se puso ante el micrófono logró su objetivo.

Y solo le bastaron unos segundos. Manuel Carrasco, Malú y Juanes tardaron poco menos de diez segundos para ser exactos en darse la vuelta al oír su delicado timbre. Emocionada, la cantante de 'Aprendiz' incluso rompió a llorar al final de su actuación. Su paisano Pablo López fue el que más se hizo de rogar pero acabó rendido a la frutera. Fue el último en girarse pero el primero en ganársela. Y es que en cuanto Laura desveló que era malagueña López se deshizo en halagos hacia la joven. "De boquerón a boquerona, obviando que somos malaguitas sería un placer tremendo tener tu acento, tus ganas y tu emoción conmigo", subrayó. Juanes no se quedó atrás: "Tocaste las fibras más profundas de mi alma y me enamoré de ti antes de verte", le espetó.

"No es justo tirar de poesía. ¡Ay estos músicos!", replicó Malú entre risas ante los piropos de sus compañeros. Y aún quedaba el de Manuel Carrasco, que además quiso recordarle que había sido el primero en darse la vuelta: "Se me ha iluminado la mirada y el alma; me has llegado al corazón de verdad . Me darías una alegría si te vinieras a mi equipo. Yo sería más boquerón", dijo. La intérprete -que acaba de estrenar single- valoró por su parte la entrega de Laura sobre las tablas y la manera de transmitir con su voz. " A ti te duele aquí -señalando el corazón- y solo tienes q subir a un escenario y vomitar todo lo que tienes ahí dentro. Me encantaría encontrar esas canciones para 'vomitar' todo eso e ir juntas para adelante", concluyó.

Ante tal despliegue de halagos la malagueña no pudo contener las lágrimas. "No me esperaba esto. Soñaba con ello y nunca jamás me lo podía imaginar. No sé si estoy dormida o estoy despierta", advirtió para acto seguido dar su veredicto: se iba con Pablo López. "Ahora puedo decirle a mis nietos que le quité una mujer a Manuel Carrasco", bromeó su coach.

"Las vidas personales detrás de los 'talents' que se presentan a 'La Voz' van a sorprender más que nunca esta edición", avanzaban hace unos días Marisol Navarro y Antonio González Román, directora y subdirector del talent de Telecinco desde sus inicios. Y una de las historias que ha enamorado a los responsables del programa es la de Laura, que además de inaugurar la fase de audiciones ha protagonizado el avance del estreno de esta noche.

Los responsables de 'La Voz 5' tuvieron claro desde el principio que la querían dentro. «Laura es una artista a la que hemos descubierto en una frutería, es decir, es alguien que te puedes encontrar vendiendo una sandía y ahí detrás hay mucho talento en una persona que no ha tenido una plataforma, que no ha tenido una proyección y que la está buscando», explicaba Navarro. «Nos contó que no podía ver La Voz porque ella quería estar en el escenario y ha estado luchando durante mucho tiempo por pasar el cásting y llegar a las audiciones. Este año lo ha conseguido y nos tiene enamorados», reveló.