¿Por qué guardar series en el cajón? Elena Rivera en 'La Verdad', serie que Telecinco posee desde hace dos años, cuando la anunciaba para «próximamente». :: telecinco Las cadenas priorizan estrenos que podrían tener más de una temporada frente a los de trama cerrada. Pero también miran qué hace el rival MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 19 enero 2018, 00:26

«Menos mal. Estaba deseando que mi familia, mis amigos y mi pareja vieran el trabajo que habíamos realizado hace dos años». Con esa sensación de alivio el actor Eloy Azorín explicaba hace dos semanas a este periódico cómo se sentía al ver 'Apaches', en la que interpreta a Sastre, por fin en la parrilla de los lunes de Antena 3. La serie había estado guardada en el cajón desde el final de su rodaje en 2015 y se ha estrenado mientras TVE emite el 'thriller' 'Traición', en la que Azorín también aparece, solo que con dos años más. ¿La magia de la tele? No, esta la grabó el pasado verano y llegó antes a los espectadores. Cuando un proyecto se dilata, los intérpretes y la prensa especializada asedian a preguntas a las cadenas, sin embargo, en la mayoría de los casos todo se debe a criterios de programación.

Por ejemplo, Antena 3 está a punto de estrenar 'Cuerpo de Élite', una comedia que se presentó a la prensa el viernes pasado y que se emitirá «próximamente». Sus actores todavía ruedan el quinto y el sexto episodio pues la serie aún está inacabada. ¿Por qué se le ha dado prioridad? La directora de ficción del canal de Atresmedia, Sonia Martínez, explicó de esta manera la decisión: «Al no haber posibilidad de que 'Apaches' continuara, porque solo tendrá una temporada, nos ofrecía más flexibilidad a la hora de estrenarla porque en televisión se prioriza el estreno de aquellas series que puedan tener más largo recorrido en parrilla, ya que hay todo un equipo de profesionales esperando a saber si siguen con el proyecto o no». Pero ese criterio no sería válido para 'La Verdad', la serie de Telecinco protagonizada por Jon Kortajarena y Elena Rivera, cuyos creadores no cierran las puertas a una posible segunda temporada. Su rodaje arrancó en diciembre de 2015 en Santander y su estreno inminente se promocionó en sus bloques publicitarios a principios de octubre de 2016. Sin embargo, el canal de Mediaset ganaba con holgura la batalla por el 'share' de aquel mes a sus principales rivales gracias, en parte, al buen arranque de 'GH 17' y a su imbatible 'La que se avecina'. Así que rectificó y decidió guardarse el cartucho hasta hoy, cuando Antena 3 la supera en el 'ranking' de las audiencias de enero, y por eso la está volviendo a anunciar.

Sin noticias de Rocío Jurado

TVE tiene 'congeladas' ficciones, muchas de época, por valor de 18 millones

En otros casos, directamente, da la impresión de que una serie encargada no termina por encajar y pasa directamente al ostracismo. Eso ocurrió con 'Cómo alas al viento', una miniserie sobre la vida de Rocío Jurado que llegó a ser preestrenada en el Festival de Málaga de 2015, pero su producción se remonta a 2011. De momento no hay noticias de ella. Sin embargo, el caso más paradigmático es el de TVE. La cadena pública guarda en el cajón 18 millones de euros en ficción: la segunda temporada de 'La República'; la película sobre el general Mola 'La Conspiración'; 'Volveremos', sobre la entrada de una división española en París durante la Segunda Guerra Mundial; 'Tres días de Abril', sobre la caída de Alfonso XIII; y 'El precio de la libertad', con el actor Quim Gutiérrez en el papel del político vasco Mario Onaindía. Para algunos de sus actores, como Alejo Sauras, se trata de «una nueva forma de censura» por los temas que abordan. Para el presidente del ente público, José Antonio Sánchez, tenerlas guardadas es un tema de «prioridad en parrilla».