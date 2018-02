¿Qué fue de los ganadores de Operación Triunfo? Amaia acaba de ganar la última edición de OT y su futuro se antoja prometedor. No obstante, tendrá que tener los pies en el suelo, ya que ganar el 'talent show' no es sinónimo de éxito y muy pocos han tenido la carrera musical con la que soñaban MARI CARMEN PARRA Málaga Sábado, 17 febrero 2018, 00:13

Amaia ha sido la vencedora de la última edición de Operación Triunfo. TVE recuperó el 'talent show' que tantas alegrías le dio hace 16 años con sus primeros 'triunfitos' (Bisbal, Rosa, Chenoa, Bustamante...) y tras una primera gala con bastantes críticas, OT remontó gracias a una elección adecuada de concursantes y un elenco de profesores que ha llegado a la audiencia. El 'fenómeno Amaia' comenzó con su interpretación a dúo con Alfred de la canción City of Stars de la película La La Land y tuvo su éxtasis cuando interpretó en la gala 9 Shake it out de Florence And The Machine. A partir de ahí, ya estaba casi todo dicho y Amaia era firme candidata a ser la ganadora de Operación Triunfo. El final se desveló hace dos semanas cuando Roberto Leal abría el sobre y decía el nombre de Amaia. Ahora, la navarra tiene por delante una carrera prometedora, pero tendrá que tener cuidado, ya que ser el vencedor de OT no es sinónimo de éxito. Cantantes derivados en actores, vencedores desaparecidos en combate e, incluso, reconvervitdos en strippers.

A continuación damos un repaso a las carreras de los ganadores de las diferentes ediciones de Operación Triunfo:

Operación Triunfo 1 Rosa López

Rosa fue la sensación de todo el país en la primera edición de Operación Triunfo. Su gran voz encandiló a los telespectadores que no dudaron en encumbrarla en la ganadora de aquella edición. Cuando Rosa López salió de la Academia representó a España en el Festival de Eurovisión 2002, ha publicado ocho álbumes (el último, Kairós, lo publicó el 30 de junio de 2017) y tiene varios premios como la Antena de Oro, el premio Dial o el premio Disco del Año de TVE en el año 2007, entre otros.

Rosa López no ha dejado de trabajar y, además de en la música, se la ha podido ver en otros programas como Tu Cara Me Suena o el 'reality' Soy Rosa.

Operación Triunfo 2 Ainhoa Cantalapiedra

Tras el éxito de la primera edición era previsible que TVE apostara por una temporada más. Aprovechando el tirón de los primeros 'triunfitos', la segunda edición también fue muy seguida y en ella participaron cantantes como Manuel Carrasco o Beth. Sin embargo, la ganadora fue Ainhoa Cantalapiedra, que en la primera gala fue nominada.

Cuando salió de la Academia, Ainhoa publicó tres discos e intentó representar a España en Eurovisión, fue preseleccionada pero no logró su meta. Como pinceladas, decir que cuatro canciones de Ainhoa Cantalapiedra pusieron la banda sonora a la telenovela mexicana 'A que no me dejas'.

La cantante vive en México donde trabja en un nuevo trabajo discográfico.

Operación Triunfo 3 Vicente Seguí

En el año 2003 hubo de nuevo Operación Triunfo y su ganador fue Vicente Seguí. Cuando salió de la Academia de Operación Triunfo, Vicente Seguí lanzó tres discos. En España casi no ha tenido éxito, sin embargo, no puede decir lo mismo de su paso por otros países donde ha logrado importantes logros en diferentes festivales. Así, quedó en segunda posición en certámentes de California y Las Vegas.

La carrera de Seguí siempre ha estado unida a la de la música y en la actualidad está trabajando para acompar a Inma Serrano en su próximo tour.

Operación Triunfo 4 Sergio Rivero

Esta edición de OT es una de las que más recuerdan los telespectadores, ya que de ella salieron nombres tan conocidos para el público como Edurne o Soraya Arnelas. Sin emabrgo, el ganador fue Sergio Rivero, que nada más salir de la Academia publicó su primer álbum 'Quiero', que fue Disco de Platino. Con el éxito de este trabajo, aprovechó y lanzó al año otro trabajo 'Contigo', que llegó a a ser Disco de Oro.

Antes de lanzar su tercer disco, Sergio Rivero se trasladó a California para completar su formación musical. Estudió piano y composición en el Musician Institute de Los Ángeles.

Operación Triunfo 5 Lorena Gómez

En la quinta edición de Operación Triunfo Lorena Gómez se vistió de ganadora. Una vez que salió de la Academia de OT, Lorena Gómez lanzó dos discos (2007 y 2008) que pasaron sin pena ni gloria en el mercado musical español. Al igual que otros 'triunfitos', Lorena Gómez quiso ir a Eurovisión, pero no fue la elegida para ir a Oslo.

En el año 2009 Lorena Gómez participó en el programa de televisión 'Los mejores años de nuestra vida' y al año siguiente se incorporó a '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Cansada de no explotar en España, Lorena Gómez hizo las maletas y en 2013 se marchó a Miami, donde comenzó haciendo sus pinitos en el mundo de la interpretación.

Lorena Gómez regresó en 2016 a España para participar en el programa Tu Cara Me Suena, donde quedó tercera en una final que ganó Blas Cantó y donde quedó segunda Rosa López.

Operación Triunfo 6 Virginia Maestro

Virginia Maestro fue la ganadora de la sexta edición tras vencer en la final al malagueño Pablo López. Con los pies fuera de la Academia, Virginia Maestro publicó el disco Labuat y tras él vendrían tres más en los años 2011, 2013 y 2015, que la llevarían a ubicarse bajo un estilo indie.

Maestro, además, tiene varios premios en su haber. En 2011 recibió el premio Shangay a la mejor artista nacional y un año después se llevó el ABC Punto Radio a la mejor cantante solista.

Sin embargo, no sólo de música ha vivido Virginia Maestro que también ha hecho sus pinitos en el mundo del cine.

Operación Triunfo 7 Mario Álvarez

Mario Álvarez fue el ganador de la séptima edición de Operación Triunfo y como el resto nada más salir de la Academia publicó disco. Tras él, Mario Álvarez lanzó dos trabajos discográficos más, sin embargo, el éxito no cayó de su lado. Dejó de ser solista y se unió a la orquesta Panorama, con la que sigue trabajando.

Operación Triunfo 8 Nahuel

La octava fue la edición maldita de Telecinco que presentó Pilar Rubio. Un Operación Triunfo que no contó con el respaldo de los telespectadores , lo que la llevó a vivir un final adelantado por los bajos datos de audiencia. El ganador fue Nahuel, pero su salida de la Academia no fue como esperaba, de hecho, declaró a la revista Interviú que nunca vio el premio.

Nahuel, que es de Paraguay, vive a caballo entre España y Latinoamérica, y allí publicó su primer sencillo. Sin embargo, el éxito no le daba la cara y se embarcó en cruceros como cantante para amenizar a los turistas.

Sin embargo, su situación económica fue a peor y con una familia a la que sacar adelante, Nahuel comenzó a trabajar en 'shows' de striptease, tal y como él mismo ha publicado en su cuenta de Facebook.