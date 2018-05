Fresco Film: Del Trono de Hierro al de Terminator Las productora malagueña concluye el rodaje de 'Juego de Tronos' y 'Snatch' y prepara la filmación de la nueva entrega protagonizada por Schwarzenegger El productor Peter Welter, en la oficina de Fresco Film, donde se acerca la hora para el comienzo del rodaje de la superproducción 'Terminator'. / FRANCIS SILVA FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 28 mayo 2018, 01:43

La oficina esta en una entreplanta de la zona de Cruz de Humilladero. Pero entrar allí es como hacerlo es un estudio de Hollywood. Carteles de 'Juego de Tronos' se mezclan con afiches de 'Tom of Finland', 'Ostwind', 'Emerald City' o la serie 'Snacht', que se ha rodado durante los últimos cuatro meses en la Costa del Sol. Todos estos títulos internacionales tienen en común su rodaje en nuestro país. Y también al mismo socio español: la productora malagueña Fresco Film. La semana pasada despedían la filmación de la última temporada de los dragones y el Trono de Hierro. Pero a rey muerto, rey puesto. Y la compañía ya tiene una nueva superproducción en agenda con el regreso de Arnold Schwarzeneger a la mítica franquicia 'Terminator'.

«Siempre hemos hecho cine, pero 'Juego de Tronos' ha significado un cambio brutal y lo reconozco abiertamente porque hoy estamos donde estamos gracias a esta serie y lo que ha supuesto su rodaje en España», explica el productor ejecutivo de Fresco Film, Peter Welter Soler, que tiene en su despacho un certificado del Premio Emmy recibido por esta serie de HBO en la quinta temporada –la primera rodada en nuestro país–. Aunque para reconocimientos, este alemán que lleva más de dos décadas afincado en Málaga confiesa su debilidad por el reciente galardón en Hollywood a las mejores escenarios de una producción de ficción por la séptima temporada de 'Juego de Tronos' y que ha reconocido directamente a uno de los miembros de su equipo, el jefe de localizaciones Pedro 'Tate' Aráez.

Esta ficción internacional no sólo ha supuesto que Fresco Film se convierta en la productora de referencia en España para HBO, sino que también ha abierto las puertas a la compañía malagueña en los grandes estudios de Hollywood. «Precisamente gracias a 'Juego de Tronos' contactaron con nosotros desde Los Ángeles para otra serie que finalmente no se confirmó, pero nos ofrecieron el rodaje de 'Terminator' que se va rodar en España y Hungría en lugar de México», señala Welter sobre esta nueva entrega de la saga, que supone la vuelta del cineasta original, James Camerón ('Avatar'), que produce la película, y de los actores Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Este nuevo capítulo vuelve argumentalmente a los orígenes, por lo que se desvincula de las posteriores secuelas y enlaza con el final de 'Terminator 2: el juicio final'. Junio es la fecha de comienzo de rodaje de esta superproducción, cuyos lugares de rodaje no puede revelar Peter Welter. Secreto profesional. Por ello, ni confirma ni desmiente las localizaciones que ya han sonado: Almería, Murcia y Salamanca (presa de Aldeadávila de la Ribera).

Lo que sí adelanta Peter Welter es que esta producción que recuperara al icónico Schwarzenegger podría haber sido un rodaje aún más determinante si la legislación española fuera igual de competitiva que las de otros países europeos. «El plan inicial era filmarla íntegramente en España con más de 100 millones de euros de inversión, pero el problema es que los incentivos fiscales en nuestro país tiene un límite de 15 millones», explica el productor. De esta forma, la desgravación fiscal para los grandes estudios es del 20% del gasto, pero ese incentivo tiene un máximo de devolución de tres millones. Por tanto, las compañías extranjeras no obtienen beneficio fiscal alguno superando los quince millones de in versión, lo que hace que los estudios busquen escenarios en otros países sin este límite, como es el caso de Hungría que, además y a diferencia de nuestro país, dispone de grandes estudios para interiores. Una falta de platós que también es un punto flaco de España.

«Disponemos posiblemente de la mayor variedad de climas, riqueza arquitectónica y espacios naturales diferentes de toda Europa. ¿Qué sentido tiene que le pongamos un límite a la inversión de las grandes producciones extranjeras? ¿Por qué en vez de 50 o 100 millones preferimos que se gasten sólo 15 millones?», se pregunta el propietario de Fresco Film que añade que, con esta medida, nuestro país sólo puede captar parte de los rodajes de las grandes películas y series, en lugar de producciones completas.

Una cuestión de números que Peter Welter expone con la cuenta de resultados. En los últimos dos años, siete empresas españolas –las más destacadas– que ofrecen 'service' a las producciones internacionales han generado una inversión de 167 millones de euros, de los que solo en ingresos para la Seguridad Social han supuesto ocho millones. Una cifra que se podría haber multiplicado de no existir el límite a lo que una superproducción se puede desgravar de su propia inversión. Por ello, Welter subraya que no se trata de subvenciones, sino de desgravaciones a lo que estas películas gastan en España, y aboga por aumentar el tope actual de los 3 a 20 millones de euros. Una medida que no veremos este año, ya que el productor lamenta que esta petición del sector no ha sido tenido en cuenta en los últimos Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a 'Terminator', la inversión de la franquicia del mítico y expeditivo robot T-800 superará el límite de inversión de quince millones que marca la frontera de los beneficios fiscales, de lo que se felicita el productor ejecutivo de Fresco Film cuya oficina ha desviado hacia Málaga un mercado que habitualmente se quedaba en Madrid y Barcelona. Peter Welter ha conseguido además atraer a la Costa del Sol el rodaje íntegro de la serie de Sony 'Snatch', cuya segunda temporada se ha rodado entre enero y mayo en localizaciones de la provincia. Una producción que le he permitido trabajar «desde casa» durante unos meses. Algo inusual en su trabajo. De hecho, ya prepara las maletas para comenzar con la preproducción de la película de Cameron & Schwarzenegger en diferentes localizaciones españolas. Aunque como dice Terminator, Welter esboza una sonrisa y afirma: «Volveré».