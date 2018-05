El explorador de los dragones El localizador Tate Aráez señala su pasión por el cine ante la fachada del Albéniz. / Salvador Salas Acaba de ser premiado en Hollywood por los escenarios de 'Juego de Tronos'. El malagueño Tate Aráez es uno de los responsables de que los rodajes en España estén de moda FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 7 mayo 2018, 00:14

Se dedica a recorrer España y a tomar nota de los lugares que visita. Y vive de ello. Pero su profesión no tiene nada que ver con el turismo, el periodismo o la escritura de viajes. Aunque algún que otro destino y monumento le debe a Pedro 'Tate' Aráez que se hayan convertido en tendencia y que se formen colas diarias donde antes solo había unos cuantos turistas perdidos. El último ejemplo es el islote vasco de San Juan de Gaztelugatxe donde se localizaron algunas de las escenas más espectaculares de la última temporada de 'Juego de Tronos', un trabajo por el que este 'scout' y localizador malagueño acaba de ser premiado en Hollywood por los mejores escenarios de una serie de época. Con la ayuda de los dragones, Aráez es uno de los culpables de que España se haya puesto de moda como escenario de rodajes internacionales y su buen ojo para descubrir decorados no ha pasado desapercibido para las superproducciones. De hecho, ahora trabaja para la nueva entrega de una importante franquicia de la gran pantalla.

«Es una gran producción de Hollywood, incluso más grande que 'Juego de Tronos'», asegura a SUR Tate Aráez sobre la envergadura de este nuevo rodaje en el que lleva desde agosto pasado, con algunas jornadas de hasta «14 horas». Aunque hasta aquí puede leer. El secreto profesional –y los contratos de confidencialidad– le impiden soltar prenda. Y es que de sus decisiones depende el destino final de la inversión millonaria de muchas filmaciones.

El localizador reivindica la labor de su departamento que, pese a ser «un gran olvidado», es fundamental para que una superproducción «se ruede en un país u otro»

«Nuestro trabajo tiene una parte creativa, porque muchas veces sólo tienes una mera descripción de lo que buscan y con eso tienes que encontrar el escenario real en el que rodar y, a ser posible, el más espectacular», explica Pedro Aráez, que reconoce que su labor «determina que una película se haga en un país u otro». Y pone ejemplos. Después de trabajar con Ridley Scott y recorrer juntos el litoral andaluz en helicóptero para encontrar los escenarios de 'Exodus' (2014), el equipo del cineasta británico volvió a contactar con él por el rodaje de 'The Cartel'. «Me dijeron que buscaban una cárcel y les hablé de la antigua prisión de Cruz de Humilladero e hicieron las gestiones para el rodaje», señala el localizador sobre este proyecto todavía pendiente de filmación y que no pudo aceptar porque ya trabajaba en 'Juego de Tronos'.

Pedro 'Tate' Aráez encontró para Ridley Scott el Llano del Búho (Almería) en 'Exodus', el islote de San Juan de Gaztelugatxe (Vizcaya) para 'Juego de Tronos' y El Torcal de Antequera para 'Emerald City'. / SUR

No obstante, no siempre se gana. Y revela que también buscó escenarios en nuestro país para el próximo estreno 'Han Solo: Una historia de Star Wars', aunque finalmente solo se filmaron escenas en Canarias. En sentido contrario, con la serie norteamericana 'Emerald City, una adaptación de 'El mago de Oz', hizo que el camino de baldosas amarillas –en este caso, la ruta era de arena dorada– pasara por el Torcal de Antequera.

Cromos de su padre

Como sus hermanos Silvia, Kico y Juli, Pedro Aráez se dedica a la localización y la producción cinematográfica. Aunque la profesión no les viene de herencia. Su padre, Nicolás Aráez, fue uno de los hombres que más titulares dio a la prensa deportiva local ya que en los 70 jugó en el C. D. Málaga y, aunque era defensa, destacó por su facilidad para convertir los libres directos en gol. «Yo tenía a mi padre en los cromos de fútbol que los niños llevábamos al colegio», recuerda con orgullo el 'scout', que llegó a Málaga con pocos años. Y aquí sigue. Cuando no está de rodaje, claro. Y aunque nadie se la ha pedido todavía, tiene claro que si le proponen una película de fútbol, el escenario en el que más le gustaría rodar es la Rosaleda.

Pedro Aráez heredó afición y técnica para las patadas al balón, aunque prefirió buscar su propia jugada. De hecho, llegó al cine de casualidad con el rodaje en Málaga de la serie 'Pájaro en una tormenta' (1990), donde descubrió la profesión de especialista de escenas de acción. «Más tarde doblé a Charlie Sheen en 'Navy Seals', pero un accidente de coche me apartó de las escenas de riesgo», cuenta el localizador, que añade que a veces se quita el gusanillo «rodando escenas como 'driver'». Pero aquel desafortunado percance le hizo empezar de nuevo a los 30 años. Desde cero. «Llevando papeles y lo que fuera en los rodajes», explica Aráez, al que sus estudios en Geografía e Historia y su afición por la fotografía le abrió la puerta de las localizaciones. «Mi primer trabajo como 'scout' fue para un anuncio de publicidad en Sevilla y ya llevo quince años», relata este profesional, que también cuenta que fue providencial su cruce en el camino con Peter Welter, el productor ejecutivo de la compañía malagueña Fresco Film. «Ambos hacemos un buen tándem», admite tras coincidir en 'Juego de Tronos' o 'Emerald City'.

Aráez ha trabajado con Ridley Scott y propuso la cárcel de Málaga para el próximo rodaje de 'The Cartel'

Su trabajo en la cinta de James Cameron no acabará cuando los escenarios están seleccionados. «También estamos en el rodaje, tramitando permisos, gestionando la filmación en cada escenario y encargándonos de la logística de las decenas de caravanas y camiones de este tipo de superproducciones», revela Tate Aráez que, pese al gran poder y relevancia de su trabajo en una producción, no duda en calificar su departamento como «el gran desconocido del mundo del cine».