Jordi Évole, Puigdemont y el momentazo Kurdistán

Una entrevista en boca de todos. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, ha sido entrevistado este domingo por la noche en La Sexta por el programa Salvados de Jordi Évole. El presentador, en uno de los momentos que se ha hecho más virales del programa, recuerda a Carles Puigdemont cuando votó en contra de los referéndum en otros países.

Carles Puigdemont destaca estar a favor del referéndum de Kurdistán, que precisamente se celebra este lunes, pero el periodista le pregunta si votó 'sí' o 'no' en 2014 por la autodeterminación de Kurdistán y del Sáhara. Puigdemont ha asegurado que no recordaba cuál había sido su voto en aquella ocasión, y el periodista ha sido el encargado de recordárselo: 'No'. Rápidamente, Kurdistan se ha convertido en 'trending topic' y la red se ha llenado de 'memes'.