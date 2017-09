LO QUE ESPERAS DE LAS SERIES

El problema en muchas ocasiones con las series es lo que esperas de ellas. Que generes unas expectativas basándote en la nada o que desees algo que nadie te ha vendido. Hay gente y gustos para todo, ya se sabe, y por ello existen variedad de libros, de películas, de música, de deportes, de ropa, de personas... Y de series, por supuesto. Pero hay que saber lo que pedir a cada una.

Hace una semana se estrenó en Telecinco 'Ella es mi padre', que solo con el título ya asustaba. Vamos, que anticipaba lo que nos iba a servir. Uno veía las promociones previas e intuía que se encontraría con una comedia de enredos y mucho humor blanco. El resultado final fue ese. Sin sorpresa. Vimos a un Carlos Santos defendiendo estupendamente un papel convencional construido a base de tópicos. Y a su alrededor una comparsa de personajes, mejor o peor desarrollados. A partir de ahí me sorprende que haya espectadores defraudados o extrañados. ¿Qué esperaban? ¿Una producción que abordase con seriedad la identidad de género? ¿Un título que explorase los roles que impone la sociedad en función del sexo? ¿Un análisis ocurrente sobre los nuevos modelos de familia? Qué se yo. 'Ella es mi padre' ha dado lo que prometía. Ni más ni menos. ¿Resulta desfasada? Acudan a cualquier fiesta de disfraces y comprueban lo mucho que unos se ríen con otros cuando se visten con prendas o atributos más habituales en el género contrario. A mí, desde luego, no me hace ninguna gracia. Pero yo ya sabía que la nueva propuesta de Telecinco no me iba a interesar. No esperaba nada en ella que pudiera atraparme.

Sí que esperaba más, sin embargo, de 'El incidente', vendida como una intriga con elementos de ciencia ficción que, pese a su sugerente argumento, no se sostiene por ningún lado. Nos lo vendían como una apuesta de la ficción española por indagar en géneros menos tocados por estos lares. Cuando lo ves te das cuenta de que al final es una trama costumbrista con incidentes de pacotilla, malos de cómic y efectos perpetrados con cuatro céntimos. ¿Dónde está el libro de reclamaciones para denunciar que nos han vendido un producto que no sirve para lo que proponían?