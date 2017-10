'OT' O 'ESPAÑA DIRECTO', DA IGUAL

Venga, que 'OT' es algo que nos ha dejado a Bisbal, Bustamante, Juan Camus, Risto Mejide y hasta a Paula Echevarría como consorte. No sé a qué viene la idealización. La primera edición del concurso tuvo de especial la novedad y, sobre todo, a una gorda con los dientes torcidos a la que no se entendía hablar pero que cantaba mejor que ninguno de los estirados (Chenoa era estirada; Bustamante, no, que preguntaba en la clase de protocolo si se podía lamer la tapa de los yogures). Y ese año acabamos viendo el Festival de Eurovisión tan orgullosos como ahora ponemos banderas en los balcones (Spain is living a celebration).

En 2017, TVE, la casa madre, ha recuperado el concurso con Roberto Leal de presentador (nada puede ser peor que Carlos Lozano). «Cuanto antes te quites el palito, mejor», dijo Rosa López (invitada especial) a Leal. Pero poco palo tenía. Lo suyo es ser natural, cercano y entusiasta, otra cosa es que eso guste o no. El tipo no presenta 'OT' de manera distinta que 'España directo'. Dice cosas como «riguroso directo» o «un fuerte aplauso». Él es antiguo por eso. El programa lo es porque pretende ser el 'OT' de 2001 con unos mínimos cambios. Por ejemplo, el jurado. Lo forman Manuel Martos (el señor normal, y eso que es hijo de Raphael y yerno de Bono), Mónica Naranjo («tu color vocal es muy oscuro») y Joe Pérez-Orive, el nuevo, el malote (declaración de intenciones: «Voy a buscar los defectos más que sacar brillo a las virtudes»).

Casi todo sonaba a demonios. Más allá de la calidad de las canciones y los cantantes, de los gallos, de los desafinados, por el propio sonido de la gala. Quizá la esperanza esté en la Academia más que en el plató. En Noemí Galera y en los Javis. En la cabina. En la convivencia. Visto lo visto (y oído lo oído), la audiencia fue estupenda. 19% de cuota de pantalla y 2.558.000 espectadores, batiendo a 'La que se avecina' (17.6% y 2.556.000), que Telecinco había movido para hacer daño. Se lo hizo a la serie con su mínimo de temporada. De verdad, no me explico cómo alguien puede ver 'OT' (lo del plató) sin estar obligado a ello.