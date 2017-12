Emilio Palacios, entre ‘True Detective’ y ‘Stranger Things’

Emilio Palacios irrumpió con fuerza con ‘Los héroes del mal’, la ópera prima de Zoe Berriatúa, en la que derrochaba naturalidad y carisma, algo que le valió una mención en el Festival de Málaga y, sobre todo, que se fijaran en aquel adolescente de mirada franca para seguir trabajando y desarrollando un talento innato en películas como ‘Rumbos’, ‘La puerta fría’, ‘No sé decir adiós’, ‘1898, los últimos de Filipinas’, y en series como ‘El príncipe’, ‘La zona’ y ‘Servir y proteger’, entre otros títulos. En realidad, su debut fue en la serie ‘B&b, de boca en boca’, donde coincidía con otros actores malagueños, como Fran Perea y Dani Rovira. Para Palacios, actuar, componer personajes, con independencia de que sea en televisión o en una película, le da sentido a su vida. «Lo importante es que lo que sea esté bien escrito y que haya un ambiente donde la prisa (mal que parece intrínseco en esta profesión) no impida que se admitan sugerencias del actor», señala. Actor apasionado, que aporta su vitalidad a los diferentes personajes que interpreta, habla de las series que le han gustado con la misma entrega y entusiasmo con la que compone los seres de ficción en series diarias tan exigentes como ‘Servir y proteger’. Aquí están sus seriales.

‘Queridos blancos’

«La protagonista es una alumna mestiza que pertenece a la única residencia de afroamericanos en un campus que presume, aparentemente, de post-racial, tolerante e igualitario. Pero esta chica se dedica en su programa de radio (llamado Queridos blancos, en inglés Dear white people) a denunciar desigualdades y agresiones, a veces sutiles, y otras, no tanto, como la fiesta de Halloween con la que arranca la temporada donde los alumnos blancos deciden disfrazarse de negros, haciendo un blackface muy burlesco. ¿De verdad tenemos los prejuicios raciales tan superados como pensamos?»

‘True Detective’ T-1

«Redonda. Ejemplo de apostar por no querer gustar a nadie y terminar gustando a todo el mundo. Tiene alma. Una música, fotografía y trabajo actoral y de dirección que asustan y enamoran. Lo esencial: el guion, tan cuidado, tan currado, tan no-literal (en el sentido de que no se preocupa en exceso de que el espectador siga la trama fácilmente), tan envolvente y profundo. Creo que se tardará en hacer una serie tan redonda, tan buena. Pensar que en España nos acercamos algunos pasos a currarnos producciones así me pone la piel de gallina. Mientras tanto, a disfrutar de ver cómo estos lo han conseguido».

‘Elementary’

«Sherlock Holmes versión cosmopolita. Extrañamente cálida. No es trivial aunque sea relativamente comercial o fácil. Entra bien y es un pasatiempo del que uno aprende algo del ser humano y lo hace sin algodones, sin tapujos, con franqueza, como el protagonista (tan genio, humanamente comprometido hasta los huesos, como perturbado al borde del abismo interior). Es de las series que me encanta ver cuando vuelvo del trabajo y no quiero ni algo muy difícil, ni algo tonto, y aunque esté cansado y el esquema argumental de los episodios no cambie demasiado, pueden darme las tantas de la madrugada viéndola».

‘Stranger Things’

«Me vi las dos temporadas en dos días consecutivos. Ninguna serie me había enganchado de ese modo. Es magnífica; es magia; hueles la hierba, los caramelos, los refrescos, los años 80 y 90 y los monstruos. Es una maravilla de serie y el reparto de niños no entiendo cómo lo pueden hacer tan bien. Se nota que querían jugar a eso, a lo que la serie les da, y eso es de lo más importante de esta profesión: jugar juntos a algo que nos apetezca. Eso es más importante que tener los focos sobre uno. La fantasía de esta serie y jugar para hacernos vivir que es real es como volver a pedir una pizza por teléfono con Kas de naranja, que traigan la cinta VHS de ‘Los Goonies’ de regalo y volver a verla por primera vez con siete u ocho años».

‘Modern Family’

«Grandiosa, redonda y por algo no sencillo pero sí barato en comparación con los grandes presupuestos de producción de alguna de las anteriores. Aquí la magia esta en el exquisito retrato de los diferentes tipos de caracteres humanos que se hace de los personajes. Uno de los mayores problemas en el cine y la televisión es que a veces el carácter del personaje no está claro. A veces parece que es un tipo de persona y otras veces parece otra. No tiene que ver en este caso con matices de la personalidad sino con no concretar y afinar en que tipo de personalidad tiene este o esta. Hay estudios como el eneagrama que ayudan mucho a entender tipos distintos de personalidades. Autores como Chejov, Shakespeare, Lorca etcétera, tenían un dominio innato en escribir personalidades perfectamente claras. Pero para los de a pie que nos dedicamos a esto, conviene dedicarle un tiempo extra. A mirar estos asuntos en profundidad con la escuela o rama que más nos cuadre».