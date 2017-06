DMAX celebra el día de la música con 'This is it'

SUBEN

-'This Is It': Coincidiendo con el Día Internacional de la Música, que se celebra este 21 de junio, DMAX emitirá el 25 de junio a las 22:30 este documental sobre la preparación del último tour de Michael Jackson, que falleció antes de que pudiera dar comienzo. Muy recomendable.

-'Diario de un secuestro': A partir del sábado, a las 23.55 horas, DKISS emite la segunda temporada de esta serie que recopila y reconstruye secuestros ocurridos a lo largo y ancho de EE UU y que acabaron con final feliz.

-'Younger': La serie de Darren Star, creador de 'Sexo en Nueva York', estrena su tercera temporada en TNT. Será el día 21, a las 22:30 horas. La cadena de pago emitirá todos los miércoles un doble episodio de esta producción que tiene ya otras dos temporadas en preproducción.

-'La Liga Promises': La Sexta emitirá el ercer torneo internacional de La Liga Promises, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de junio en Nueva York. Será una forma de descubrir a nuevos talentos.

BAJAN

-'De que te quiero, te quiero': Nueva telenovela para la parrilla de Nova, la cadena de Atresmedia. En esta ocasión, se trata de un serial de Televisa que se estrenará este lunes a las 18:00 horas.