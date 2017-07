«Discutir es el deporte nacional» Nuria Marín, rostro habitual de 'Cazamariposas', moderará a partir de mañana junto a Jordi González los debates de 'Mad in Spain', el nuevo programa de Telecinco.«La política cansa» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 22 julio 2017, 10:50

Con la resaca de 'Supervivientes' aún en el ambiente de los pasillos de Mediaset, Telecinco recupera el género del debate para intentar retener a su audiencia el resto del verano. Mañana, a partir de las 22.00 horas, estrenará 'Mad in Spain', en el que dos grupos de tertulianos, entre los que se encuentran Salvador Sostres, Lucía Etxebarria o Alejandro Abad, se dividirán en dos gradas para discutir temas polémicos. La papeleta de moderarlo recaerá en Jordi González y Nuria Marín (Viella Mitg Arán, Lleida, 1981), presentadora habitual de 'Cazamariposas' en Divinity.

- Han elegido como título 'Mad in Spain', ¿tan locos estamos?

- Sí, estamos un poco locos en general. Nuestro deporte nacional es discutir, hablar por hablar, y nos gusta pensar que siempre tenemos razón en lo que decimos. Te vas a cualquier chiringuito de playa y todo el mundo está discutiendo de algo. Pero, mientras que la sangre no llegue al río, creo que es un ejercicio intelectual buenísimo.

- Le acompaña Jordi González, que tiene un máster en debates.

- Es un crack. Ayer estábamos visitando el plató y empezó a hacer observaciones que a mí no se me habían ocurrido. Te crees que sabes todo de tele, pero siempre hay alguien que sabe más que tú. Él domina bien estas situaciones, y por eso estoy más relajada ante el estreno.

- ¿Qué tipo de temas van a abordar?

- Por ejemplo, si todas las dietas son útiles de verdad, porque ahora mismo todo el mundo está a tope con la 'operación bikini'.

- Algunos ya van tarde a ese debate...

- Sí, pero somos mucho de esperarnos al último momento. También hablaremos en el programa de si es una bendición o una maldición ser hijo de famoso, o si las mujeres que hablan de sexo gustan o asustan. Son temas sobre los que todo el mundo puede tener una opinión formada.

- ¿Cree que la audiencia ya está cansada de la política?

- No lo hemos descartado, pero sí que es verdad que ya cansa. Parece que cualquier declaración de los políticos es supertrascendente, y además ya hay muchos programas de tertulia política en televisión.

- Dicen que van a tener a «personajazos que nos harán enojar».

- Y también reír. Con gente como Salvador Sostres, Alejandro Abad o Lucía Etxebarria, ya puedes suponer que no va a ser algo tranquilo.

El café de Vasile

- ¿Cómo va a hacer para moderarles?

- Si me lo plantease no cogería mañana el AVE a Madrid para presentar el programa (risas). La sensación que tengo ahora es de estar en lo alto de una montaña y tirarme en parapente. Puedo salir airosa o pegarme un castañazo.

- ¿Qué le parecen las comparaciones con 'Moros y Cristianos'?

- No lo vi mucho en su día, porque en mi casa no se sintonizaba Telecinco, pero sí que lo he buscado en internet y tienen en común temas que están en la calle.

- Van a ocupar el hueco de 'Supervivientes', es un reto.

- Ha sido el fenómeno de audiencias de la temporada... Estoy intentando hacer el ejercicio de no preocuparme. Si existiera una fórmula del éxito, todos haríamos datazos. El listón está alto, pero somos valientes.

- ¿Quién fue su concursante favorito?

- Alba Carrillo, iba a muerte con ella. La conozco y me cae muy bien. Tenía ganas de que Feliciano López y su madre se fastidiaran con su victoria.

- Si Paolo Vasile le diera carta blanca, ¿qué le pediría?

- No le quitaría el programa a ningún compañero, pero me gustaría hacer algún magacine de actualidad o moderar debates de 'realities'. Si Paolo piensa en mí, cualquier cosa me vale, como si me pide que sirva los cafés, los sirvo.