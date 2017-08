¿Qué nos depara en la octava temporada de 'Juego de Tronos'? Jon Nieve luchando contra un Caminante Blanco. / HBO Analizamos las principales incógnitas que surgen en torno a la última temporada de la serie de HBO JON SEDANO Lunes, 28 agosto 2017, 18:19

21 años después de que George R.R. Martin publicara el primer libro de la saga ‘Canción de hielo y fuego’, llega a su fin la séptima temporada de ‘Juego de Tronos’. Sus guionistas, David Benioff y D.B. Weiss, tomaron la batuta al adelantar a los libros en la sexta temporada, un hecho que se ha notado especialmente en el ritmo de los siete episodios emitidos este año. Martin ya dijo que novelas y versión televisiva no irían de la mano, aunque convergerían en un final similar. Hay personajes que aún no han aparecido en la serie, mientras que otros que ya han muerto en ella siguen vivos en los libros.

Pero el final de la séptima temporada ha dejado numerosas incógnitas para los fans de la serie, aunque muchas de las reveladas en el último episodio ya se intuían de forma clara desde hacía varios capítulos.

¿Cuándo se estrenará la octava temporada de ‘Juego de Tronos’?

El rodaje de la octava temporada de ‘Juego de Tronos’ comenzará en octubre según han apuntado varios actores. El momento no ha sido elegido al azar: el invierno ha llegado y estará muy presente en la última temporada. Por ello, para evitar sobrecostes, los seis episodios que quedan de la serie se grabarán durante invierno.

El tiempo aproximado de rodaje será de unos seis meses, mientras que su posproducción será similar. De esta forma, la última temporada de la serie de HBO llegaría como muy pronto en octubre de 2018, aunque muchos la sitúan a comienzos de 2019. Tendremos que esperar un año y medio como poco para ver el desenlace de Poniente.

¿Solo serán seis episodios?

Así es. La octava temporada será la más corta en cuanto a número de capítulos, pero cada uno tendrá una duración de más de una hora. Es más, algunas fuentes apuntan a episodios puntuales de casi 120 minutos. Por lo que cada episodio será como una película en cuanto a duración.

¿Qué pasa con Jon Nieve (Aegon) y Daenerys Targaryen?

Muchos fans estaban deseosos de ver el romance entre el Rey en el Norte y la Reina de los Pueblos Libres, y el último capítulo se lo ha dado. Ahora bien, mientras veíamos a Jon entrando en los aposentos de Daenerys confirmábamos una sospecha que venía sonando desde hace tiempo: Jon Nieve es un Targaryen.

Pero hay más. Su padre y hermano de Daenerys, Rhaegar, al casarse con Lyanna hizo que su hijo no fuera un bastardo, por lo que Jon ahora es el rey legítimo al trono. Es decir, está por encima de Daenerys en lo que a linaje se refiere, ya que al ser el último varón Targaryen vivo, debe sentarse en el Trono de Hierro. Asimismo, que sean tía y sobrino no es un impedimento para continuar con su romance, ya que precisamente el incesto no es un tema nuevo para la saga. ¿Cómo se tomará Daenerys que Jon, ahora conocido como Aegon, ocupe su puesto? ¿Reinarán los dos juntos todo el reino de Poniente? La respuesta la veremos en la próxima temporada.

Por otra parte, Mirri Maz Duur le dijo a Daenerys que no tendría más hijos, algo que casualmente han vuelto a recuperar en los diálogos finales de temporada. Teniendo en cuenta que el ritmo de la serie se ha orientado más hacia la resolución clara de incógnitas, que sea un tema recurrente da indicios de por dónde van a ir los hechos. El escudo de los Targaryen tiene tres cabezas por lo que surge una nueva pregunta: ¿se quedará Daenerys embarazada de Jon?

¿Qué va a ocurrir con Cersei Lannister?

Aunque Cersei le ha comentado a sus dos hermanos que está embarazada, la reina brilla por su astucia y maldad, por lo que no es descabellado pensar que en realidad no lo esté y sea parte de su estrategia. De hecho, la profecía de Maggy la Rana que vimos en el primer episodio de la quinta temporada apunta a que la reina solo tendría tres hijos, una cifra que ya ha cumplido.

¿Es Bran el culpable de todo?

Una de las teorías que más han sonado en las redes desde que conocimos que Bran podía “viajar” en el tiempo e interceder en él (el caso de Hodor), es que todo es parte de un círculo. Bran habría poseído a su antepasado, Bran el constructor, para incitarle a crear el muro que separa el norte de los salvajes. Esta teoría cobra más fuerza si nos fijamos en la Vieja Tata, la mujer que le contaba los cuentos a Bran y quien decía que todos los “Bran” eran la misma persona. De ocurrir así, ‘Juego de Tronos’ sería una serie circular: para prevenir un suceso futuro se hace algo en el pasado que a su vez desencadena el mencionado suceso. No hay tampoco que olvidar que Bran estuvo presente cuando se creó al Rey de la Noche.

¿Quién ganará el juego de tronos?

Aunque la respuesta aún no se puede saber a ciencia cierta, los episodios de esta última temporada se dirigen hacia un claro vencedor que ahora se ha convertido en dos: los Targaryen. Cersei apenas tiene tropas para hacer frente al ejército de Daenerys/Jon y aunque los Caminantes Blancos son miles y y tienen ahora un dragón de hielo, el haber encontrado vidriagón y el contar con dos dragones, es una ventaja muy clara sobre la futura guerra que veremos en la próxima temporada.