Denuncia del creador de 'The Walking Dead'

El creador de 'The Walking Dead', Robert Kirkman, autor también de los cómics en los que se basa la serie sobre zombies, y varios productores han denunciado a la cadena televisiva AMC por considerar que han sido perjudicados en el reparto de beneficios. Los denunciantes aseguraron que AMC no está pagando a precio de mercado el canon de licencia a los creadores de una serie televisiva «longeva, enormemente rentable y extremadamente exitosa». La denuncia de Kirkman llega apenas tres días después de que la compañía tecnológica Amazon anunciara un acuerdo con el principal cerebro detrás de 'The Walking Dead' para colaborar en sus futuros proyectos audiovisuales.