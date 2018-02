Todo lo que debes saber de la final de OT Invitados, canciones y mecánica de la gala. Así transcurrirá la noche del próximo 5 de febrero en la que se conocerá al ganador del 'talent show' MARI CARMEN PARRA Málaga Jueves, 1 febrero 2018, 17:02

El próximo lunes 5 de febrero se celebrará la final de Operación Triunfo y como es de esperar dicha gala será muy especial. Nervios, sorpresas, música y, por supuesto lo más importante, esa noche se conocerá al ganador. De ahí, que TVE lo tenga todo preparado para que el cierre de esta edición sea por todo lo alto.

Así, que si quieres llegar a la final de Operación Triunfo 2018 con los deberes hechos, toma nota de cómo será la gran final de OT:

1 Finalistas

Amaia, Alfred, Aitana, Miriam y Ana Guerra son los cinco finalistas de esta edición de Operación Triunfo. Amaia es la gran favorita desde que comenzó Operación Triunfo 2018, sin embargo, la versatilidad de Alfred o la legión de fans de Aitana y Ana Guerra (Ana War para los seguidores de la canaria), podrían poner en peligro la victoria de Amaia de España, que tampoco debería subestimar a Miriam, a pesar de que la gallega no ha contado con las simpatías de la mayor parte del público.

2 Mecánica de la final

La gala del próximo 5 de febrero transcurrirá de manera diferente a las anteriores. Así, la final arrancará con la actuación grupal de los cinco finalistas, para dar paso a continuación, a la actuación individual de Amaia, Alfred, Aitana, Miriam y Ana Guerra que cantarán una canción elegida por ellos. La directora de la Academia, Noemí Galera les propuso hacer una lista variada con sus temas preferidos: en inglés y en español, una lenta y otra más rápida. Así, los responsables de la Academia valoraron las peticiones y decidieron cuáles eran los mejores temas para la gala final. Tras las peticiones realizadas y las valoraciones hechas, los concursantes cantarán temas escogidos por ellos.

Una vez que los cinco interpreten sus temas, se cerrarán las líneas, así como la oportunidad de votar a través de la app oficial del programa. De esta primera votación se eliminarán a los dos menos votados, quedando los tres concursantes con más votos de la audiencia, que volverán a cantar, aunque en esta ocasión deberán interpretar el tema que cantaron en la gala 0 del pasado 23 de octubre y que les dio el pase a la Academia de OT, de tal manera que dicha actuación sirva para ver la evolución que han tenido en estos meses tras su paso por Operación Triunfo.

3 Listado final de canciones

Como aperitivo, la gala final de Operación Triunfo abrirá el telón con el conocido tema de Raphael 'Mi gran noche'.

Amaia cantará al piano ‘Miedo’, del grupo M-Clan. Una versión, que después de lo que se ha podido ver en el canal 24 horas, seguro que enamorará a los fans de la de Pamplona.

Alfred, por su parte, cantará ‘Don't stop the music’ de Rihanna, aunque está por ver si hará la versión de la de Barbados o la de Jamie Cullum. Todo apunta que el catalán se inclinará por la versión de Jamie Cullum.

Aitana, la benjamina de esta edición de OT, ha elegido para la final la canción Chandelier, de Sia, un tema que interpretó en los castings de Operación Triunfo.

Miriam, por su parte, se jugará la final con Invisible de Malú

Por último, Ana Guerra, una vez más, apostará por lo latino y cantará el tango de Carlos Gardel Volver.

4 Invitados especiales

La gala final no sólo no se la perderán los millones de telespectadores que están 'enganchados' al talent show, ya que algunos de los artistas españoles más reconocidos la vivirán 'in situ'. Así, Raphael (que cantará con los finalistas Mi gran noche); el malagueño Pablo Alborán, y David Bisbal -que lo confirmó en su perfil de Instagram- serán los invitados de lujo de la gran final de Operación Triunfo.

David Bisbal primero visitará a los finalistas en la Academia donde charlará con ellos y durante la gala actuará. De esta forma, David Bisbal regresa al programa que lo encumbró al estrellato.

Pablo Alborán también ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales:

5 Dónde podrá verse la final

Además de en La 1 y la página web de TVE, la gran final de Operación Triunfo podrá verse en algunas salas de cine de Yelmo Cineplex. Concretamente, en las salas ubicadas en las ciudades de los finalistas de OT, es decir, en Madrid, Barcelona, Tenerife, Navarra y La Coruña. La cadena de cines emitirá la final con una promoción en la que con la entrada (4,5 euros) se incluyen palomitas y refresco.