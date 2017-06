HBO y Damon Lindelof planean una serie sobre el cómic 'Watchmen' Una escena de la película 'Watchmen'. El proyecto se encuentra en las primeras fases de su desarrollo y todavía no hay un acuerdo alcanzado al respecto EFE Los Miércoles, 21 junio 2017, 10:39

La cadena HBO y el productor y guionista Damon Lindelof ('Lost', 'The Leftovers') negocian adaptar a la televisión y en forma de serie el cómic 'Watchmen', firmado por Alan Moore y Dave Gibbons. Según informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter, el proyecto se encuentra en las primeras fases de su desarrollo y todavía no hay un acuerdo alcanzado al respecto.

'Watchmen' narraba el auge y caída de un grupo de superhéroes durante una versión alternativa de la Guerra Fría. Considerado una obra maestra del cómic, 'Watchmen' fue llevado a la gran pantalla con una película homónima dirigida por el realizador Zack Snyder en 2009 que contó en su reparto con Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Patrick Wilson y Billy Crudup.

Snyder no se encuentra involucrado en esta potencial y nueva adaptación audiovisual del cómic. Lindelof, que alcanzó fama mundial por ser uno de los creadores de 'Lost', atraviesa un gran momento profesional gracias al aplauso de la crítica a su serie 'The Leftovers', que se despidió a comienzos de junio del público tras tres temporadas.