Cuatro reforma su parrilla televisiva

Después de los discretos datos de audiencia de algunos de sus últimos estrenos, Cuatro se ha propuesto reformar su parrilla a lo largo de este año. La cadena de Mediaset anunció ayer que ya trabaja en cuatro nuevos formatos. Se trata de 'Four Weddings' (todos los títulos son provisionales), en el que distintas parejas competirán por convertir su boda en la mejor. 'Vagamundos', una serie documental de viajes, 'Be my Guest', una competición por elegir al anfitrión más deslumbrante en el ámbito rural al estilo de 'Ven a cenar conmigo', y 'Doctor in the House', un 'reality' sobre médicos.