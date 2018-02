«'Cristal' me pareció una obra maestra» El actor Nacho Guerreros. :: L. P. Lloró con el final de 'A dos metros bajo tierra'. De niño adoraba al personaje de JR en 'Dallas'. A Felipe de Borbón le regalaría 'La que se avecina' MIKEL LABASTIDA Domingo, 11 febrero 2018, 01:05

«Tengo un poco de todas las protagonistas de 'Sexo en Nueva York'»

El hombre de las mil caras. Acostumbrados a verlo en el papel de Coque en 'La que se avecina' sorprende (para bien) encontrarle en roles como el que desempeña en la obra teatral 'Juguetes rotos', donde encarna a un transexual en la última etapa de la dictadura franquista. Hoy se sienta en esta sala de interrogatorios para confesar sus delitos seriéfilos.

-Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

-Me considero totalmente culpable y además no me arrepiento de serlo.

-¿Es de los de 'un capítulo más y a dormir' y luego no sabe cuándo parar?

-Sé cuándo parar pero confieso que me cuesta. Me pasa todo el rato, la última vez anoche viendo un documental sobre los Windsor.

-Sueñe con un 'crossover' de 'La que se avecina' con otra serie de cualquier nacionalidad.

-Si hubiéramos existido hace 40 años, sin duda con 'Los Roper'.

-Yo me estaba imaginando en lo que pasaría si juntásemos a Coque con Walter White...

-(Risas). El segundo se arruinaría seguro...

-¿Qué tres cosas se llevaría a la isla de 'Perdidos'?

-No he visto la serie, pero a una isla yo no me llevaría nada. Me dejaría sorprender...

-No ha visto una de las grandes, va a enfadar a los más seriéfilos. Por cierto, ¿con qué serie se ha enfadado usted más?

-Me enfadé muchísimo con 'A dos metros bajo tierra', la tuve en un pedestal muchos años. Me encariñé tanto con los personajes que en el último episodio solté alguna lagrimita.

-Dígame un título que le recomendaría a su peor enemigo.

-No puedo decirlo, lo dejo para la intimidad. Pero se caería para atrás del susto y de lo sobrevalorada que está.

- Me deja con la duda. A ver si le arranco alguna otra confesión. ¿Algún culebrón al que se haya enganchado?

-'Cristal'. ¿Quién no estuvo enganchado a ese serial? Era fantástico, los fallos de racord se multiplicaban en cada episodio. La trama nos tenía cogidos a todos por nuestras partes. Me pareció una obra maestra desde principio a fin.

-¿Y a qué culebrón real se ha enganchado?

-Al telediario. No puedo evitar verlo y sentir una pena y una impotencia profundas.

-¿Con qué serie se ha sentido más identificado?

-Hace veinte años con 'Friends', era una época en la que yo también compartía piso y llevábamos una vida 'parecida'; salvando las distancias, claro está, con los protagonistas de la serie.

-¿Cuál ha sido el mayor 'Expediente X' que ha tenido que resolver en su vida?

-Tuve un negocio hace poco, un bar, me sentí estafado y engañado por quien me vendió el negocio y por el socio tan inútil que tuve. Me costó meses de angustia y ansiedad, pero pude salir del atolladero. Además, como en este país ser un sinvergüenza sale gratis, tuve que pagar yo todos las deudas que acumuló. No me arruiné de milagro.

Momentos de maldad

-¿Con qué personaje de serie se iría de viaje?

-Con Jessica Lange en cualquiera de sus intervenciones en 'American Horror Story'. No puedo decir por qué, haría 'spoilers' y no es necesario. Ya lo averiguarán...

-¿A qué matón de serie recurriría para que le sacara de un apuro?

-No sé si se puede considerar un matón al uso, pero el personaje de JR de 'Dallas' nos regaló tantos momentos de maldad.... Yo era muy niño y lo adoraba.

-¿A cuál de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' se parece?

- Tengo un poco de todas, ja, ja, ja.

-Hablando de grandes damas, ¿qué le preguntaría a Jessica Fletcher si la tuviese delante?

-¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

-¿Es más de los Lannister o de los Stark?

-De los Stark, pero en esta serie nunca se sabe... Los Lannister también tienen su punto.

-Y hablando de monarcas, ¿qué serie le regalaría al rey Felipe?

-'La que se avecina'.

-Eso da para muchas interpretaciones, eh.... Venga, recete para qué son apropiadas las series y no olvide indicar las contraindicaciones.

-Las series son buenas para evadirte, soñar, imaginar... Como contraindicación añadir que enganchan mucho y no puedes parar de ver capítulos hasta el final de temporada. Una vez que comienzas ya no puedes parar.

-Lo suyo, ¿cómo empezó?

-Mi vocación por el artisteo se forjó viendo tele a tope. Pero en mi infancia yo quería ser cantante. Descubrí que quería ser actor al ver 'Los santos inocentes' de Mario Camus, debía de tener yo 13 o 14 años.

-¿Qué final de serie nunca olvidará?

-Puedo parecer poco objetivo pero el final de 'Aquí no hay quien viva' fue muy emotivo por motivos que todos podrán imaginar. Y vivirlo en carne propia fue una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Como público te puedo decir que el final de 'Breaking Bad' es magnífico.