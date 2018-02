Los crímenes de ‘Little Finland’ en la Costa del Sol La directora Marja Pyykkö dirigirá la serie ‘The Paradise’, que se ambienta en Málaga. / Yle La serie 'The Paradise' rodará en noviembre una historia criminal ambientada en la comunidad nórdica de la provincia FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 13 febrero 2018, 00:24

Desde que se anunció a finales de 2016, el proyecto ‘The Paradise’ despertó gran expectación al trasladar un argumento de crímenes y ambientación ‘nordic noir’ a la mayor colonia de escandinavos fuera del norte de Europa: la soleada Fuengirola, también conocida como ‘Little Finland’ (pequeña Finlandia). Tras su desarrollo, la productora española Mediapro y la nordica YLE han confirmado el rodaje de esta serie que tendrá protagonismo femenino y comenzará a rodarse en la Costa del Sol el próximo mes de noviembre.

La serie Título: ‘The Paradise’. Dirección: Marja Pyykkö. Creada por: Jarmo Lampela, Ran Tellem y David Troncoso. Guión: Matti Laine. Producción: YLE (Finlandia) y Mediapro (España). Reparto: Riitta Havukainen. Rodaje: La filmación arrancará en noviembre del presente año en localizaciones de Fuengirola y la Costa del Sol. Además se rodarán escenas en Finlandia.

Entre 15.000 y 20.000 escandinavos se calcula que viven en la provincia de Málaga con capital en Fuengirola, donde esta comunidad no sólo tiene uno de sus principales paraísos vacacionales –como avanza el título de la serie–. Los finlandeses también han echado raíces en la Costa del Sol con sus propias escuelas, supermercados, comercios, clínicas y hasta medios de comunicación. La desaparición de una familia nórdica en Fuengirola será el detonante de esta serie que contará con ocho episodios y que será protagonizada por la actriz Riitta Havukainen.

La veterana intérprete dará vida a Hilkka Mäntymäki, una oficial de policía de 60 años procedente de Oulu que es enviada a Málaga para que investigue el paradero de unos compatriotas desaparecidos. Aunque sobre el terreno, la detective descubrirá que el caso tiene relación con unos jubilados que han fallecido en extrañas circunstancias.

Esta producción de Mediapro es la principal apuesta de ficción televisiva internacional de la compañía española, que posee buena parte de los derechos de retransmisión de la Liga nacional de fútbol. De la dirección de ‘The Paradise’ se encargará la realizadora finlandesa Marja Pyykkö, toda una experta en títulos de serie negra nórdica y policiacos como ‘Hooked’ y ‘Black Windows’, mientras que el guion lo encabeza Matti Laine, autor de novelas de género y escritor de populares series en la televisión nórdica, como ‘Bordertown’ y ‘Bullets’.

Olvidar el pasado

Todavía no se ha avanzado el reparto nacional que acompañará a la protagonista finlandesa de esta producción internacional, que ha sido desarrollada por el productor ejecutivo de ‘Homeland’, Ram Tellem, enrolado ahora en las filas de Mediapro para potenciar su división de ficción televisiva. «‘The Paradise’ es una historia sobre la memoria, sobre aquellos que intentan olvidar un pasado difícil y vivir en el presente, y sobre aquellos que no se lo permiten», explica Tellem.

La idea original de esta serie partió de David Troncoso, que también ha estado detrás de otras ficciones televisivas como ‘Olmos y Robles’ y ‘El chiringuito de Pepe’. «Fuengirola es algo más que un lugar donde refugiarse del mal tiempo y la oscuridad, porque hay más de 15.000 finlandeses», explica este productor que, junto a Tellem y Laine, visitó el pasado año la localidad malagueña para ambientar la negra historia ‘The Paradise’. Un ‘nordic noir’ que cambiará el habitual frío de los escenarios de este género por los asesinatos al sol.