Aquí nos convertimos en chefs Samantha, Pepe y Jordi, jurados de 'MasterChef', por cuyos platós han pasado desde 2013 casi trescientas estrellas Michelin. :: R. C. 'MasterChef' cumple esta noche 100 emisiones con el favor de la audiencia. Por su plató han desfilado 158 aspirantes en once ediciones de niños, adultos y famosos MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 17 octubre 2017, 00:50

Esferificaciones, emplatados, 'mise en place', espumas de carga de sifón... Si hace cinco años se hubiera preguntado a pie de calle por semejantes técnicas culinarias seguramente la gran mayoría de los españoles no habría sabido que responder. Hoy la cosa es bien distinta. Ya lo dijo Ferrán Adrià, considerado por muchos como el mejor chef del mundo: «'Masterchef' ha hecho más por la cultura gastronómica que cien Ferrán Adriàs». La frase podría parecer exagerada si no viniera de quien viene, pero lo cierto es que casi un lustro después del estreno del 'talent culinario' de TVE, que esta noche (a partir de las 22.30 horas) cumple 100 emisiones, la cocina ha dejado de ser una habitación destinada a descongelar y calentar alimentos en muchos hogares e incluso hay niños que prefieren parecerse a Martín Berasategui en vez de a Rihanna y Messi. El camino de 'MasterChef' ha sido largo y exitoso. En todo este tiempo, la cadena pública ha emitido cinco ediciones de adultos, cuatro infantiles y dos de famosos, el 'Celebrity', que ha resultado ser todo un fenómeno de audiencias con una media de 3.282.000 espectadores (23,7% de 'share') en 2016 y 2.607.000 espectadores (21,5%) en la presente temporada. Casi 300 estrellas Michelin han compartido sus secretos en su plató y más de 8.000 comensales han catado las delicias o, de vez en cuando, aberraciones que han preparado los 158 aspirantes que han pasado por el concurso. «En televisión es muy complicado hacer eso, seguir contando con el apoyo de la audiencia durante tanto tiempo. Muchos reputados cocineros nos agradecen haber democratizado la cocina, que los padres no tengan miedo de llevar a sus hijos a probar sabores diferentes. Las escuelas de cocina están llenas, ser cocinero se ha convertido en algo aspiracional, incluso los niños ahora juegan a 'MasterChef'», explica a este periódico Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, la productora dueña del programa.

Programa especial

Sin embargo, en 2012, un año antes de su estreno, el principal problema fue encontrar un comprador para el formato. Entonces en televisión la gastronomía estaba representada por las recetas tradicionales de Karlos Arguiñano en Antena 3 y las encimeras llenas de pringue de 'Pesadilla en la cocina', el programa de Alberto Chicote en La Sexta. «Eso fue complicado, hacer que la gente consumiera un programa que dura tres horas. Pero al final creo que hemos sabido mantener la tensión, con una edición ágil, dando todo muy picadito. Aunque la versión de los 'celebrities' podía durar cinco horas y no pasaría nada; son muy divertidos y están muy a favor de obra. Seguramente somos el país donde se emite en el que más cambios se hacen cada año y los responsables de las ediciones internacionales siempre destacan el humor que tenemos», comenta la directiva.

Aunque los rostros más reconocibles del programa son sus jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, y su presentadora, Eva González, el equipo de 'MasterChef' está conformado por dos unidades autónomas completas, una que se encarga de la grabación en plató y otra en exteriores. En total, más de ochenta profesionales, además de un grupo de asesores que ayudan a los concursantes para que vayan aprendiendo nuevas técnicas.

Todos estarán presentes en este 100 cumpleaños, con un programa especial que maridará gastronomía y cine, ya que todos los aspirantes de esta edición, excepto el deportista Saúl Craviotto, han participado en alguna película. Tendrá como invitados a Cayetana Guillén-Cuervo y a Miguel Ángel Muñóz, los finalistas del primer 'MasterChef Celebrity'.