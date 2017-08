CONTAR COSAS

En su despedida, 'Lolita tiene un plan' hizo mínimo (7,8% de cuota de pantalla y 1.137.000 espectadores). Demonios, ¿a quién extraña? Si tenía a Iván Helguera, a Julio Salinas y a Patxi Salinas. ¿Podemos imaginar futbolistas o tornadores fresadores que interesen menos? Cualquiera habría preferido que llevara a su primo Quique Sánchez Flores. Ese millón y pico de espectadores reafirma la idea de que el de Lolita es su programa, lleve a quien lleve. Como escribió Neil Postman en 'Divertirse hasta morir', el punto más fuerte de la televisión es que introduce personalidades en nuestro corazón, y no abstracciones en nuestra mente. «Es por ello que los programas de la CBS sobre el universo se llamaban 'El universo de Walter Cronkite'. Uno podría pensar que la grandiosidad del universo no necesita el apoyo del conocido locutor. Pero se equivocaría. La CBS sabe que Walter Cronkite queda mejor en la televisión que la Vía Láctea».

Una cosa quedó clara. Julio Salinas habla por los codos (y por las rodillas, hasta por el páncreas). Menuda tabarra, parecía el Tirso de 'Amanece que no es poco'. Lolita preguntaba si los chiquititos juegan mejor que los grandes o si se escuchan los insultos en el campo. Menos mal que pusieron porque sí imágenes del partido de folclóricas contra finolis, apuntando la presentadora que su tía Carmen metió cuatro goles. También recordó que su madre fue novia de Coque y de Biosca. Y que este iba a verla con un perro como excusa para poder salir. Cuando el futbolista del Barcelona se acercaba a besar a Lola Flores, el perro ladraba y Lola le gritaba que no quería al perro. «Es que si no me lo traigo no puedo venir».

Como bola extra llegó Juanma López Iturriaga y recordó el cumpleaños de «Ronaldo el gordo, el de verdad». Menos mal que mientras aguantaba a estos pelmazos leí el grandioso titular del diario ABC: «Dimite el vicario de Ceuta por permitir una salve rociera a un elefante hindú» (y el vídeo era mejor, con un coro rociero cantando a 'Ganesh', el elefante, como si fuera la Virgen del Rocío). Lolita volverá. A contar cosas. Los invitados no importan.