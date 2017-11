El Consejo Audiovisual reprocha la broma de Juan y Medio a su compañera en Canal Sur Momento en el que Juan y Medio se lanzaba a cortarle la falda a su compañera / Canal Sur El pleno ha señalado que el presentador incurrió en una "conducta antijurídica", inadecuada y reprochable, pero no conlleva ninguna infracción EFE Sevilla Jueves, 30 noviembre 2017, 19:25

El pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha resuelto que Juan y Medio, el presentador del programa de Canal Sur Televisión "La Tarde Aquí y Ahora", que cortó con unas tijeras el vestido de su compañera, incurrió en una "conducta antijurídica", inadecuada y reprochable, pero no conlleva ninguna infracción.

En un comunicado, el CAA señala que es una conducta antijurídica porque "claramente fomenta una imagen no igualitaria y estereotipada de la mujer que la legislación no permite", aunque la actuación, sin embargo, no constituye ninguna infracción de las tipificadas como sancionables en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

La decisión aprobada por el pleno del CAA el 29 de noviembre considera que la pretendida broma y los comentarios posteriores emitidos en el programa "La Tarde Aquí y Ahora" los días 4 y 5 de septiembre constituyen una "conducta antijurídica, al emplear recursos ilícitos en el ámbito audiovisual".

Entre estos motivos están "la utilización de un lenguaje sexista, la cosificación de la mujer, su presentación bajo una óptica sexualizada y la focalización sobre las partes íntimas, que no están permitidos porque claramente fomentan una imagen no igualitaria y estereotipada de las mujeres".

El consejo considera que el tono humorístico de las escenas "no justifica su exceso", cuando además fueron "reiteradas de forma consciente" durante dos programas en dos días consecutivos y emitidas en horario de protección reforzada de menores.

La resolución concluye que "a pesar de no ser una conducta sancionable de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Comunicación Audiovisual, contenidos como los señalados del programa 'La Tarde Aquí y Ahora' son antijurídicos, altamente inadecuados y reprochables".

Los supuestos tipificados como infracción en la Ley General de Comunicación Audiovisual son aquellos contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de sexo.

Los servicios jurídicos del CAA entienden que en el caso en cuestión no se produce tampoco una incitación a la discriminación, que requiere una inducción activa a la misma.

El consejo ha conminado a Canal Sur TV a que adopte "las medidas correctoras necesarias para que en el programa 'La Tarde Aquí y Ahora' no se difundan contenidos que promuevan la discriminación y vulneren los derechos de la mujer, se respeten las exigencias que comporta la emisión en horario de protección reforzada y se cumpla con la función de servicio público con respeto escrupuloso a la normativa vigente y a su carta de servicio público y contrato-programa".