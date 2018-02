«Hay que confiar en la firma» Pedro Piqueras, en el plató de los informativos de Telecinco. :: R. C. Pedro Piqueras dirige y presenta en Telecinco el informativo más visto. Lleva 40 años de trayectoria profesional, los últimos 30 en televisión, por lo que hoy recibe el Pedro Antonio de Alarcón de Periodismo JESÚS JAVIER PÉREZ Sábado, 17 febrero 2018, 00:14

Pedro Piqueras (Albacete, 62 años) dirige y presenta en Telecinco el informativo más visto del país (de lunes a viernes a las 21h, 2,8 millones de espectadores), lo que se suma a un brillante recorrido profesional que en los últimos 40 años le ha llevado por RNE, TVE y Antena 3. Galardonado con el Ondas y la Antena de Oro, esta noche recoge en Guadix (Granada) el XVI Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón, el escritor, periodista y político accitano de la segunda mitad del siglo XIX.

- El jurado de estos premios ha destacado su trayectoria. ¿Cómo se mantiene la relación con la cámara durante tanto tiempo?

- Sigo aprendiendo de ella a diario, profundizando en mi conocimiento del medio televisivo. La base, lo que me gusta aportar, es un modo particular de hacer las escaletas, de editar el espacio de noticias para que tenga fuerza, para que sea claramente útil al espectador, para que se entienda... Luego hay que presentarlo y eso lo he ido aprendiendo poco a poco. Antes era un periodista que podía presentar, pero cuando me dieron el Premio Ondas al mejor presentador, la verdad, pensaba que era totalmente inmerecido. Eso me obligó a mejorar cada día, para hacer un trabajo que diese respuesta a esas expectativas.

- ¿Cuál es la fórmula?

- Un informativo de televisión es algo muy de equipo, no se puede hacer un informativo uno solo, lo único que hay de solitario en el periodista es el columnista. En el informativo de televisión necesitas muchos más. Un segundo elemento es aprovechar todos los recursos que da la televisión, las imágenes, lo que llega por satélite, todo eso es como una sinfonía y tienen que acoplarse muchos elementos para que suene bien y eso es lo que me gusta, que suene bien.

- ¿Cómo se consigue poner el sello de la personalidad en la información?

- Eso es algo de lo que el propio sujeto no es consciente muchas veces. Lo que sí he pensado es el «cómo» se dan las cosas. El «qué» está al alcance de todos, pero el «cómo» es lo que nos diferencia. He procurado hacer las cosas de un modo más personal, pero sin pasarme, sin hacer teatritos y sin montar números. Contando las cosas como creo que se deben contar, con sencillez, que lo entienda todo el mundo y que al final sea un informativo positivo.

- No es fácil conseguir la confianza de la audiencia, y seguro que no es fácil mantenerla...

- Se tarda mucho tiempo en ganarla y se tarda un instante en perderla por cometer una estupidez. Afortunadamente yo no la he cometido.

Fragmentación

- ¿Cómo ha vivido los cambios que se han producido en la TV?

- Soy el ejemplo de la fragmentación. Empecé en TVE con una audiencia de más de doce millones y ahora somos líderes con cerca de tres millones. Eso da una idea de cómo ha cambiado la televisión, la cantidad de televisiones que han aparecido y los nuevos usos que hace la gente. Ya no se espera a que aparezca tal o cual presentador, hoy la gente ve las cosas en el momento que quiere.

- ¿Y esa inmediatez afecta a la calidad de la información?

- Tiene sus peligros. Hace unos días nos enfrentamos a varias noticias que luego resultaron ser falsas. Por todo lo que está pasando, creo que es muy importante un premio como el Pedro Antonio de Alarcón, porque supone dar crédito a los periodistas y profesionales que hacen la información con su propia firma, personas que se comprometen. Yo creo que hay que seguir confiando en la firma, en la experiencia y en el deseo de contar la verdad.

- ¿Cómo ve la profesión?

- Creo que en general el periodista está muy mal pagado. Es una profesión muy precaria. No es fácil llegar. La verdad es que la situación de los periodistas es complicada, sobre todo de los más jóvenes.