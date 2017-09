La Concepción, escenario de la conquista de América en 'El Ministerio del Tiempo'

A la conquista de América. Concretamente, al año 1518 viajan los protagonistas de 'El Ministerio del Tiempo' ('MdT') en su episodio de este lunes. No obstante, Pacino y Alonso no tuvieron que irse tan lejos ni abrir la puerta del pasado. Les bastó con venir a Málaga y pedir un permiso de rodaje en el Jardín Botánico de la Concepción para recrear la lucha entre las tropas de Hernán Cortes y los mayas por controlar el nuevo mundo que, al mismo tiempo, era el viejo para los nativos. En este caso, los dos agentes del Ministerio -no les acompaña Aura Garrido- tendrán la misión de rescatar un personaje poco conocido pero que fue trascendental en la conquista de México: Jerónimo de Aguilar.

El cineasta Koldo Serra ('Guernica') es el director de este capítulo de 'MdT', que se lanza a la acción en las escenas que fueron grabadas en la Concepción cuando los dos protagonistas, a los que dan vida Hugo Silva y Nacho Fresneda, son capturados por los mayas y esperan su ejecución. «¿Quién me iba a decir a mi que iba a morir en el siglo XVI?», se lamenta Pacino (Silva) en una de las chozas que se construyeron en el jardín malagueño y que simulan ser una aldea del Yucatán.

En el capítulo, cuyo rodaje contó con el apoyo de Málaga Film Office y el Ayuntamiento de la capital, tampoco falta el guiño cinéfilo ya que mientras Alonso de Entrerríos viste como lo haría un caballero de la conquista de América, el 'disfraz' de Pacino es un inconfundible 'homenaje' al Johnny Depp de la saga 'Piratas del Caribe'. Acción e intriga son los elementos principales de la trama de este capítulo, en el que Jerónimo de Aguilar, un diácono que fue hecho prisionero y vivió como esclavo durante años con los mayas, vuelve a desaparecer tras su regreso con los españoles. Este personaje fue una pieza clave de las campañas de Hernán Cortés ya que su conocimiento de la lengua maya fue fundamental para el conquistador y lo incorporó a sus tropas.

Miguel Ángel Muñoz / T. Arranz

La otra cara de De Aguilar fue su amigo Gonzalo Guerrero, un capitán que también fue capturado por los indígenas, pero adoptó las costumbres mayas y se convirtió incluso en uno de sus soldados. Ambos personajes tienen una presencia capital en este capítulo y su encuentro con los dos agentes del ministerio tuvo precisamente como escenario principal la selva recreada por el equipo de la serie en el jardín de la Concepción. Y atención al personaje de Gonzalo, ya que tras los tatuajes mayas, los 'piercings' en las orejas y la nariz, la poblada barba, las extensiones en el pelo y ese torso musculoso se esconde un reconocible actor: Miguel Ángel Muñoz.

Lo del descubrimiento también se puede aplicar al Jardín Botánico de la Concepción, aunque su uso como escenario para grandes producciones es más bien un redescubrimiento. Y es que entre los años 40 y los 60, se rodaron decenas de películas en esta localización, que, salvo un par de excepciones posteriores, fue olvidada por el cine a partir de entonces. De hecho, antes de que la serie 'MdT' construyera allí su poblado maya, la superproducción 'La conquista del Pacífico' (1963) ya siguió entre helechos y ficus los pasos del aventurero Vasco Núñez de Balboa por Panamá sin necesidad de salir del jardín malagueño.

Los árboles de este vergel también han interpretado el papel de selvas americanas para la Cuba de 'Bambú' (1945), la Guanahani de 'Alba de América' (1951), la Guayana francesa de 'El Tigre se perfuma con dinamita' (1963), el Puerto Rico de 'Marbella, un golpe de cinco estrellas' (1985) o el Perú de 'El Puente de San Luis Rey' (2004). Un mapa al que ahora hay que unir el territorio maya con el episodio de 'El Ministerio del Tiempo' que nos descubre a un Hugo Silva a lo Johnny Depp y a un Miguel Ángel Muñoz tatuado, perforado de 'piercings' y con taparrabos a lo Tarzán. En todas sus -pequeñas- pantallas, este lunes.