'El comidista' se hace tele

SUBEN:

-'El comidista TV': La Sexta tiene nuevo programa culinario. El espacio supondrá el desembarco del periodista Mikel López Iturriaga en la televisión, que lleva años detrás de 'El comidista', un exitoso blog que se acerca a la cocina de forma desenfadada. Se estrenará el miércoles a las 22:30 horas.

-'Doctor Romero': Llega tarde -hace días que el verano está aquí- pero La 1 se ha empeñado en que luzcamos un mejor tipo en la playa. Este miércoles, a las 23:40 horas, el doctor Nicolás Romero, una preparadora física y una psicóloga trabajarán con parejas que sufren sobrepeso.

-'Escuela de tiburones': Discovery Channel celebra estos días la 'Shark Week', que es la semana de los tiburones. En este programa, uno de los muchos que se pasarán a lo largo de la semana, el nadador con 28 medallas olímpicas Michael Phelps competirá contra tiburones a nado.

-'Glastonbury': Movistar+ emitirá este jueves a las 22:00 horas de este jueves los mejores momentos de uno de los festivales más prestigiosos. Será una ocasión para disfrutar de grupos y artistas como Radiohead, Ed Sheeran, Foo Fighters, The XX, The National, Katy Perry, Dizzee Rascal y Justice, entre otros.

BAJAN:

-'Me lo dices o me lo cantas': ¿Quién dijo que no había música en televisión? De la buena no, pero concursos en los que famosos compiten hay a montones. Este último lo presentará Jesús Vázquez y en el participarán Alyson Eckmann, Nagore Robles, Belinda Washington, Hugo Salazar, Rebeca Pous, Xavier Deltell, Carmen Alcayde, Corina Randazzo, Ken Appledorn, Javi Martín, Sergio Alcover y David Carrillo. Los jueces serán Santi Millán, Jorge Cadaval, Yolanda Ramos y Cristina Rodríguez. Lo de siempre se estrenará este martes en el prime-time de Telecinco.