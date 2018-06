Celebrar el Orgullo en una plataforma

El día mundial del orgullo LGTBIQ y la celebración de pequeños Orgullos en ciudades y municipios de todo el país ha llegado con una batería de lanzamientos de películas, series y documentales que pese a ser considerados 'de temática' son aptos para todo tipo de públicos, tendencias y géneros posibles. Planteamos aquí una selección de los estrenos más orgullosos del momento según la plataforma preferida del espectador.

Netflix

La plataforma que más alegrías nos depara últimamente está exprimiendo el concurso de drags de RuPaul y diversas 'spin off' cuyo visionado es casi imperativo, al menos para saber de qué se trata. Entre el producto nacional encontramos la última temporada de Paquita Salas, que acaba de estrenarse por completo. Respecto a las películas, el punto más flaco de Netflix, hay un buen surtido de largometrajes de temática gay de clase media. Una de ellas es la adolescente 'Alex Strangelove' (2018), parecida y peor que la recién estrenada en cines 'Con amor, Simon' (2018). También ha acogido el estreno de la estupenda 'Beach Rats' (2017), una producción independiente que ilustra el descubrimiento sexual de un joven de Brooklyn y que es en muchos sentidos una pasada.

HBO

La que fuera la mejor productora de series desde principios de siglo se está quedando algo atrasada en cuando a lanzamientos, aunque acaba de estrenar con bastante éxito la serie del momento, 'Pose' (2018), una comedia musical ambientada en el Nueva York de los ochenta. También tenemos 'When we rise' (2017) la miniserie documental sobre la historia de la lucha LGTBIQ dirigida por Dustin Lance Black y que no está nada mal para empaparse de historia, aunque no cuente nada que no sepamos ya (mejor es 'Angels in America' (2013), de Mike Nichols, también en HBO). El gran Alan Ball ('A dos metros bajo tierra') ha estrenado por fin otro drama familiar, 'Here and now' (2018), que ha obtenido críticas diversas. Respecto a lo nacional poco nuevo bajo el sol, acaso retomar las andanzas lésbicas de 'Vis a Vis', cuyas protagonistas han lanzado la campaña #FreeToLove (#LibreParaAmar) junto a FOX.

Movistar

Esta plataforma comparte junto a Filmin las mejores películas que se pueden ver por internet en este momento. Una de las novedades más bonitas que pueden verse en ambas es Tierra de dios (2017), una película británica sobre dos jóvenes granjeros que es como una versión de 'Brokeback Mountain' (2005) mejorada, ambientada en Yorkshire y con una banda sonora emocionante. También se acaba de estrenar 'Heartstone, corazones de piedra' (2016) una historia islandesa de amor casi infantil y cuya estética recuerda a 'Tomboy' (2011), también disponible en estas plataformas. La programación LGTBIQ de Movistar se completa con historias imprescindibles como 'Tom of Finland' (2017), el documental 'Grace Jones. La pantera del pop' (2018) y 'Una mujer fantástica' (2017), que ganó el Oscar y fue la detonante de que la primera actriz transexual entregara (y recibiera) un premio en la ceremonia del año pasado.

Filmin: Atlántida Film Fest

El festival de cine on-line español cumple 8 ediciones posicionándose como uno de los certámenes más interesantes del momento. Por solo 15 euros, el espectador accede a unos 80 títulos todavía inéditos en nuestro país. En su programación podemos destacar documentales como 'McKellen: Tomando partido' (2017), en el que el actor Ian McKellen habla sobre su profesión y su sexualidad; 'Queerama', que en 70 minutos y con música de John Grant hace un recorrido visual por el movimiento gay británico desde 1919; o la premiada 'Mr. Gay Syria' (2017). En ficción hay otra buena selección de cintas sobre la identidad como 'Postcards from London' (2018), la suiza 'Blue my mind' (2017) o la española 'Samantha Hudson' (2018).