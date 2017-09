Así fue el cara a cara de Évole y Puigdemont en Salvados: «No me gustaría ser detenido» LA SEXTA «Si está tan convencido de que el pueblo le apoya, convoque elecciones anticipadas y saque la mayoría cualificada», le dijo el presentador de La Sexta EUROPA PRESS Madrid Lunes, 25 septiembre 2017, 00:35

Jordi Évole charló esta noche en Salvados, de La Sexta, con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. Uno de los temas más espinosos fue la forma en la que se aprobó la Ley del Referéndum: «Para este tipo de leyes como reformar el Estatut o escoger a los directivos de TV3 se necesita una mayoría cualificada, ¿cómo es posible que con 72 diputados sea suficiente para una tan importante como la del Referéndum?». Le dijo el presentador, que añadió: «Si está tan convencido de que el pueblo le apoya, convoque elecciones anticipadas y saque la mayoría cualificada».

Una entrevista en la que se repasaron las cuestiones más candentes a una semana del 1-0. En primer lugar, Carles Puigdemont, ha admitido que los Mossos d'Esquadra tendrán que retirar urnas durante la jornada del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre si reciben la orden de un juez, aunque considera que esa hipotética situación iría «contra toda lógica policial». «Si reciben el mandato de un juez, deberán cumplir el mandato, pero dudo mucho que el 1 de octubre, con millones de personas queriendo votar, se pueda primar que la acción policial sea retirar unas urnas», ha explicado Puigdemont en La Sexta.

Durante la entrevista, que fue grabada el pasado viernes, Puigdemont ha negado estar «desobedeciendo» y ha evitado pronosticar si será detenido antes del día del referéndum. «El fiscal general del Estado creo que ha admitido esa posibilidad. No me gustaría, pero si tiene que pasar vamos a hacer frente a cualquier situación, pero no creo que sea una buena idea», ha afirmado.

El presidente de la Generalitat ha defendido la convocatoria del referéndum de autodeterminación porque «el deseo de votar es insobornable» y ha asegurado que tiene las garantías necesarias, aunque lamenta la ausencia de pacto con el Gobierno de Mariano Rajoy. «Lo idóneo es que fuera acordado con el Estado español», ha señalado.

En ese sentido, aunque descarta que el Ejecutivo de Rajoy lance una propuesta alternativa en los días previos al 1 de octubre, no rechazaría la posibilidad de retrasar el referéndum si desde Moncloa se ofreciera un pacto para que los catalanes puedan votar. «Si hay voluntad de convocar un referéndum, la fecha no debe ser un problema», según Puigdemont.

Rajoy dice «no a todo»

La ausencia de diálogo tiene, según Puigdemont, a Rajoy como responsable. «Me dijo a la cara que no quería ni hablar del tema», ha asegurado, acusando a Rajoy de estar anulándose como «interlocutor en el sistema político español» por su actitud ante el referéndum catalán.

Puigdemont también ha responsabilizado al Gobierno del Partido Popular de utilizar las instituciones del Estado para «arruinar la vida» de políticos independentistas, y ha calificado las detenciones de esta semana como algo «vergonzoso e impropio de un estado democrático».

Además, el presidente del Govern ha vuelto a afirmar que la autonomía de Cataluña se encuentra «intervenida» tras los acontecimientos de los últimos días, y ha denunciado que Rajoy lo ha hecho «al margen de la ley, por la puerta de atrás y sin dar la cara» con medidas de «estado de excepción».

Jordi Évole también le ha recordado los tiempos en que fueron cercanos al Partido Popular: el pacto de la antigua Convergencia con el PP en 1996 que permitió la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno. Puigdemont lo señala como el origen de la situación actual en Cataluña. «Hicimos mal pactando con el PP, y en su momento me posicioné en contra porque pactábamos con un partido que había puesto la semilla de la confrontación entre territorios», ha explicado.