La cantante malagueña Diana Navarro, ganadora de la tercera gala de Tu Cara me Suena
Sábado, 14 octubre 2017, 09:15

La cantante malagueña Diana Navarro es una de las concursantes de la tercera edición del programa de Antena 3,Tu Cara me Suena, y todavía no había logrado la victoria con sus imitaciones de Kelly Rowland y Mina y Alberto Lupo, actuación que llevó a cabo junto a Luis Larrodera. Sin embargo, a la tercera fue la vencida y después de tres galas en las que Fran Dieli como Prince y Pepa Aniorte como Paulina Rubio, Diana Navarro ha ganado imitando a una de las grandes: Aretha Franklin.

Diana Navarro puso a bailar a todo el público de Tu Cara Me Suena con el éxito de Aretha Franklin, Think.

Además, la tercera gala de Tu Cara Me Suena ha tenido invitados de lujo. Por un lado, la actriz Beatriz Rico que se ha metido en la piel de Joan Jett y, por otro, David Fernández que ha visitado TCMS para acompañar a David Amor en su imitación de Milli Vanilli.

En cuanto al resto de concursantes, Fran Dieli cantó Take me to the Church de Hozier; La Terremoto de Alcorcón imitó a Lina Morgan; Pepa Aniorte se metió en la piel de Bebe; Miquel Fernández emocionó a los espectadores haciendo una imitación doble, ya que llevó al escenario a Céline Dion y Barbra Streisand. Raúl Pérez imitó a M-Clan; Lucía Gil hizo de Becky G y Lucía Jiménez recreó a Katy Perry.

Como anécdota de la tercera gala, Carlos Latre fue baja en el jurado y en su sustitución acudió un viejo amigo del programa, Santiago Segura, que junto a Chenoa, Ángel Llàcer y Lolita Flores valoraron a los concursantes de Tu Cara Me Suena.