Las campanadas de Canal SUR con Manuel Díaz 'El cordobés' y Eva Pedraza Esther Arroyo, anunciada inicialmente junto al torero como colaboradora, no estará en el gran momento de la noche de 'Feliz 2018' SUR/AGENCIAS Domingo, 31 diciembre 2017, 17:08

Canal Sur Televisión emite un año más las campanadas de fin de año, que en esta ocasión se han visto inmersa en una polémica por la elección de Manuel Benítez 'El Cordobés' por un lado, y por la sustitución de Ester Arroyo como colaborador de la presentación de las mismas, por otro. La participación de Manuel Benítez comenzó a ser criticada por el partido ecologista Equo, que ha intentado mediante una recogida de firmas, que no fuera el presentador. Con respecto a la sustitición/cambio de Ester Arroyo, no ha habido explicación de la razón por la que una vez hechas las pertinentes presentacionas, a Ester Arroyo se la ha sustituido por la actriz y presentadora Eva Pedraza. Eso sí, Esther Arroyo, que no estará en las campanadas, sía participará en una sorpresa previa que emitirá la cadena antes de finalizar 2017 para acompañar a los reporteros de 'Andalucía Directo' que en enero de 2018 cumplen 20 años en antena.

'Feliz 2018', el especial de fin de año de la cadena autonómica estará presentado por Merche y Rafael Cremades, con María Espejo entre bastidores, contará con las actuaciones de un variado repertorio de artistas para asegurar el mejor espectáculo en esta noche. La programación especial de fin de año comienza a las 21.40 horas y a las 23,35 se conectará con Córdoba para la cuenta atrás para las campanadas.

Rasgueo de guitarra

Las Campanadas de Canal Sur desde Córdoba llevarán a los hogares andaluces el original sonido del reloj de las Tendillas, que da la hora desde 1961 con los rasgueos por soleá de la guitarra de Juan Serrano. La radio televisión andaluza quiere mostrar así su apoyo a la Candidatura de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2018. La cadena realizará un amplio despliegue técnico, con cámaras desde todos los rincones de la plaza y grúas con 'cabeza caliente', para hacer llegar a los más de ocho millones de andaluces toda la emoción del momento: la retransmisión comenzará a las 23,35 y concluirá en torno a las 00,05 horas

En el especial 'Feliz 2018' participarán muchos de los artistas triunfadores del año, que darán la bienvenida al nuevo año con ritmo y buena música. Será un espectáculo con actuaciones de todos los géneros y para todos los públicos con un cartel que incluye a Andy&Lucas, Aslándticos, Nya de la Rubia, Gonzalo Hermida, Marta Soto, Antonio Cortés, Tamara, Xriz, Demarco Flamenco, Arrebato, Antonio José, Lorena Gómez, Lérica, María Parrado, Cintia Merino, Maíta Vende Cá, Ecos del Rocío, Paco Candela y Marta Quintero. También actuarán Álex Ortiz, Medina Azahara, Triana, Blas Cantó, La Dstylería, David Parejo, Sergio Contreras, Entremares, Los Rebujitos, Ana Fargas, Sarayma, Erika Leiva, Nuria Fergó, Hugo Salazar, José María Ruiz, Marina, Las Carlotas, Victoria, Alba Molina y Carlos Torres. La fiesta será retransmitida en directo también a través de Canal Sur Andalucía, la señal satélite de la televisión andaluza.

Homenaje a 'Andalucía Directo'

El día de la Cabalgata de Reyes Magos se cumplen 20 años del inicio de las emisiones de Andalucía Directo, que durante el mes de enero alcanzará los 5.000 programas. Con este motivo, el equipo del programa, con Modesto Barragán y Paz Santana al frente, se reunirá para celebrarlo, tomando las uvas con Canal Sur la noche del 31 de diciembre.

Con Esther Arroyo, y esperando la llegada de las campanadas, distintos miembros del equipo repasarán lo que ha significado para ellos su paso por el programa y cómo les cambió la vida. También le contarán a Esther cómo los reciben cada día los andaluces en el desempeño de su trabajo y lo que esperan del nuevo año 2018. En medio de la fiesta, el equipo de Andalucía Directo, con su invitada especial, desearán un feliz año a los andaluces.