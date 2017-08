LOS BENDAS

Resulta curioso que cualquier patán con un móvil pueda convertirse en Julien Benda. Y que con su presunto empaque moral dé lecciones, no sobre la traición de los intelectuales, sino sobre qué imágenes podemos o no podemos ver de un atentado. Porque una cosa es decir dónde está la Policía o qué hace y, con ello, dar pistas a los terroristas; y otra, enseñar lo que pasa en momentos de confusión. O después. «Las fotografías de lo atroz ilustran y también corroboran» (Susan Sontag).

En los últimos tiempos, cuando tiene lugar un atentado, siempre pienso en aquel episodio de 'The Newsroom' en el que rememoraban el atentado de Boston durante el maratón y no querían tirar de las redes sociales hasta las confirmaciones oficiales. Sigue dando mucha risa tanta dignidad periodística (y soy de las que permite todo a Aaron Sorkin). Es verdad que las mayores críticas que leí el viernes fueron contra el vídeo de las Ramblas difundido por un diario importante y no contra particulares asalvajados. Vamos todos a dar lecciones deontológicas. Hay cosas imparables. Los medios tradicionales se sirven de los ciudadanos. Lo que antes eran imágenes de videoaficionados (increíblemente hay quien sigue usando esa expresión en algún telediario) son ahora imágenes de cualquiera con un teléfono. Sólo nos falta llevar la cámara en la cabeza, como la Kika de Almodóvar.

En una entrevista que Tom Wolfe ha dado a la revista francesa 'Society', critica a los blogs. «No se verifica nada, pero los lectores lo creen... Y así vienen las 'fake news'». Hombre. Como si los grandes medios estuvieran libres de pecaditos. Jacques Derrida dio una conferencia en la Residencia de Estudiantes en 1997 donde aseguró que la edad contemporánea es la de la entronización de «la mentira absoluta y definitiva». Recuerda Wolfe también que en 1968 McLuhan predijo que la generación nacida con la televisión volvería a una sensibilidad primitiva y creería todo lo que le susurraran en la oreja. Tampoco creo que un señor escuchando 'La guerra de los mundos' tuviera necesariamente más criterio. Peor es que se crean Benda.