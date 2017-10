La audiencia bromea con el boicot de la mujer de Pablo Motos El presentador anunció que iba a desvelar el trastornos obsesivos compulsivos de su mujer -guionista del programa- y justo en ese momento se fue el sonido en plató y se fueron a publicidad SUR Miércoles, 4 octubre 2017, 11:58

Los actores Paco León y Alexandra Jiménez visitaban anoche 'El Hormiguero' para presentar su nueva película 'Toc, toc', sobre Trastornos Obsesivos Compulsivos. El título de la cinta daba juego y, como es habitual, Pablo Motos quiso aprovecharlo y sacarle todo su jugo. Todo transcurría con normalidad hasta que el presentador empezó a preguntar a sus guionistas cuáles eran sus manías y sus trastornos. El interrogante levantó con micro en mano a uno de los miembros del equipo -que Motos calificó entre risas como “el doble de Rajoy” ante el parecido físico entre ambos. Pero el conductor quiso ir más allá y 'mojarse'. Eso sí, salpicando a su mujer. Tras las confesiones de sus compañeros el conductor del exitoso espacio de Antena 3 tomó la palabra y anunció que iba a revelar los 'toc' de su mujer: la jefa de guión de 'El Hormiguero' Laura Llopis, uno de los cerebros del programa. Fue entonces cuando se produjo la gran anécdota de la noche, que no pasó desapercibida entre los tuiteros.

"Ahora que no me puede hacer callar voy a explicar las que tiene mi mujer" introdujo Motos. Y, curiosamente, justo cuando empezó a hablar un supuesto fallo técnico dejó sin sonido al plató y se fueron a publicidad. Al regresar de la pausa el presentador ya estaba finalizando el relato y la audiencia se quedó sin escuchar las manías de su esposa. Los espectadores no tardaron en quejarse en Twitter lamentando el no haber podido conocer la historia. A sabiendas que Llopis es compañera de trabajo de Motos hubo muchos tuiteros que vieron en el supuesto fallo técnico una mano negra detrás del incidente. "Algo ha pasado y nos hemos quedado sin saber los Toc de la mujer de Pablo Motos ¿Intencionado o sin querer?", se preguntaba una usuaria. "La mujer de pablo motos ha cortado la conexión", bromeaba otra.

Esta fue la respuesta del programa en Twitter: “Os juramos que no ha tenido nada que ver la mujer de Pablo Motos, no sabemos qué ha pasado”, apuntó el equipo de' El Hormiguero' desde su cuenta oficial.

¿Estaba preparado a posta en el guión? ¿O fue un mero fallo técnico porque el programa estaba grabado?, como sugirieron otros tuiteros dado que ese día tanto Paco León como Alexandra Jiménez estaban en los cines presentando la película. Interrogantes aparte, lo cierto es que esta curiosa anécdota culminó una noche que fue seguida por 2.901.000 espectadores y un 15,3% de share.

Algo ha pasado el @ElHormigueroMx y nos hemos quedado sin saber los Toc de la mujer de Pablo Motos #TocTocEH Intencionado o sin querer?? — Carolina (@MartinDelAlamo) 3 de octubre de 2017